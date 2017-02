Tradegate-Aktienkurs Stabilus-Aktie:

Kurzprofil Stabilus S.A.:



Als weltweit tätiger Automobil- und Industriezulieferer entwickelt und produziert Stabilus (ISIN: LU1066226637, WKN: A113Q5, Ticker-Symbol: STM) Gasfedern und Dämpfer sowie elektromechanische Antriebe (POWERISE). Das Unternehmen hat sein Stammwerk in Koblenz und beschäftigt weltweit rund 4.400 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2015 erzielte Stabilus einen Umsatz von rund 611 Millionen Euro. Stabilus verfügt über ein globales Netzwerk von elf Produktionsstätten in neun Ländern. Durch Regionalbüros und Vertriebspartner ist Stabilus in über 50 Ländern in Europa, Nord-, Mittel- und Südamerika sowie im asiatisch-pazifischen Raum vertreten. Seit Mai 2014 ist die Stabilus S.A. an der Deutschen Börse im Prime Standard notiert und seit September 2014 im SDAX. (20.02.2017/ac/a/nw)

Sydney (www.aktiencheck.de) - Stabilus-Aktienanalyse von Analyst Christian Breitsprecher von Macquarie:Christian Breitsprecher, Analyst von Macquarie, streicht in einer aktuellen Aktienanalyse die Kaufempfehlung für die Aktie des Automobil- und Industriezulieferers Stabilus S.A. (ISIN: LU1066226637, WKN: A113Q5, Ticker-Symbol: STM), erhöht aber das Kursziel von 52 auf 55 Euro.Die Stabilus S.A. habe über ein starkes erstes Geschäftsquartal berichtet, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Die guten Perspektiven des Autozulieferers seien allerdings mittlerweile eingepreist.Christian Breitsprecher, Analyst von Macquarie, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Stabilus-Aktie von "outperform" auf "neutral" herabgestuft und das Kursziel von 52 auf 55 Euro angehoben. (Analyse vom 20.02.2017)