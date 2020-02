Bonn (www.aktiencheck.de) - Die gestern veröffentlichten Daten zu den Auftragseingängen in der deutschen Industrie im Dezember sorgten für eine böse Überraschung, so die Analysten von Postbank Research.



Analysten hätten im Vorfeld mit einer Stabilisierung und einem Anstieg um 0,6 Prozent im Vormonatsvergleich gerechnet, tatsächlich seien die Aufträge aber um satte 2,1 Prozent eingebrochen. Zum Jahresende hätten die Aufträge 8,6 Prozent unter ihrem Niveau im entsprechenden Vorjahresmonat gelegen - der schlechteste Wert seit der Rezession im Jahr 2009. Katastrophal hätten sich die Bestellungen aus der Eurozone entwickelt, die um 13,9 Prozent zum Vormonat eingebrochen seien. Zumindest aus deutscher Sicht habe es aber auch Lichtblicke gegeben. So seien die Inlandsaufträge um 1,4 Prozent und damit zum zweiten Mal in Folge gestiegen. Hervorhebenswert seien insbesondere die inländischen Bestellungen von Investitionsgütern (+3,9 Prozent) aufgrund ihrer Bedeutung für die zukünftige konjunkturelle Dynamik. In der Summe würden die Daten zumindest die Hoffnung aufrechthalten, dass die hiesige Industrie sich im Einklang mit der Entwicklung diverser Sentimentindikatoren allmählich stabilisieren könne. Folglich habe es auch beim EUR/USD-Wechselkurs gestern wenig Bewegung gegeben. Das Problem bleibe aber, dass "harte" Konjunkturdaten diese Hoffnung erst noch bestätigen müssten. (07.02.2020/ac/a/m)







