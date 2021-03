Mit Material von dpa-AFX



Börsenplätze Square-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Square-Aktie:

176,20 EUR -9,21% (04.03.2021, 20:17)



NYSE-Aktienkurs Square-Aktie:

210,48 USD -10,13% (04.03.2021, 20:42)



ISIN Square-Aktie:

US8522341036



WKN Square-Aktie:

A143D6



Ticker-Symbol Deutschland Square-Aktie:

SQ3



NYSE-Ticker-Symbol Square-Aktie:

SQ



Kurzprofil Square Inc.:



Square (ISIN: US8522341036, WKN: A143D6, Ticker-Symbol: SQ3, NYSE-Symbol: SQ) ist ein alternativer Payment-Processing-Provider aus den USA. Die Tools des Unternehmens ermöglichen es den Kunden, Kartenzahlungen über mobile Geräte zu akzeptieren. Dabei profitieren insbesondere Kleinbetriebe wie Taxifahrer oder Restaurantbetreiber von dem Kreditkartenleser, der einfach an iPhones oder iPads angesteckt werden kann. Ferner bietet Square Software für Lohnabrechnung und Buchhaltung, elektronische Rechnungsbelege und einen Rückbuchungsschutz. Die Bezahlmethode von Square ist in den USA, Kanada, Japan, Australien, Irland und Großbritannien verbreitet. (04.03.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Square-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Zahlungsdienstleisters Square Inc. (ISIN: US8522341036, WKN: A143D6, Ticker-Symbol: SQ3, NYSE-Symbol: SQ) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Payment-Spezialist Square sorge am Donnerstag mit einer eher ungewöhnlichen Übernahme für Schlagzeilen: Das Fintech-Unternehmen habe sich eine Mehrheitsbeteiligung am Musikstreaming-Dienst Tidal gesichert. Obwohl CEO Jack Dorsey die Idee hinter dem Zukauf via Twitter erkläre, würden die Aktionäre zunächst skeptisch reagieren.Square übernehme die Mehrheit der Tidal-Anteile für 297 Millionen Dollar in bar und eigenen Aktien von Rap-Star Jay-Z, der im Gegenzug in den Verwaltungsrat des Payment-Konzerns einziehe. Die anderen an Tidal beteiligten Künstler sollten ihre Anteile behalten, habe es geheißen. Bereits Ende des zweiten Quartals 2021 solle der Deal abgeschlossen sein.Als Bezahldienstleister, der bislang vor allem Händler mit Hard- und Software für die die Zahlungsabwicklung versorge und die Finanz-App "Cash" für Privatkunden betreibe, erschließe sich der Sinn der Übernahme einer Musikstreaming-Plattform nicht auf den ersten Blick. Dessen sei sich auch CEO und Gründer Jack Dorsey bewusst und habe sich in mehreren Tweets dazu geäußert.Square habe ein Ökosystem für Händler und Privatpersonen geschaffen und wolle dies nun ebenfalls für Künstlerinnen und Künstler tun. Dabei gehe es einerseits um neue Wege, wie Musiker mit ihrer Arbeit Geld verdienen könnten. Andererseits werde man an ganz neuen Hörerlebnissen arbeiten, um die Fans näher zusammenbringen, so Dorsey.Zwar habe es in der Vergangenheit bereits Spekulationen über Gespräche zwischen Dorsey und Jay-Z sowie über eine mögliche Übernahme von Tidal gegeben. Die Anleger würden nun aber dennoch skeptisch auf deren Bestätigung reagieren. Im ohnehin schwachen Gesamtmarkt für Tech-Titel verliere die Aktie am Donnerstag im US-Handel mehr als vier Prozent.Zugegeben: Auf den ersten Blick erscheine das Joint-Venture aus Fintech-Unternehmen und Streaming-Dienst abenteuerlich. Es könnte aber der erste Schritt von Square hin zu einer diversifizierten Beteiligungsgesellschaft sein.Zudem habe CEO Jack Dorsey auch in der Vergangenheit immer wieder unkonventionelle Wege gewählt und dabei meist einen richtigen Riecher bewiesen - etwa mit der Gründung von Square als zweitem Standbein neben Twitter oder der Entscheidung, die "Cash"-App für den Handel mit Bitcoin zu öffnen.Für den AKTIONÄR bleibt Square einer der Favoriten in der Payment-Branche. Investierte Anleger sollten daher Ruhe bewahren und dabeibleiben. Für mutige Neueinsteiger kann sich bei einer Bodenbildung sogar eine Chance zum vergünstigten Einstieg bieten, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär" zur Square-Aktie. (Analyse vom 04.03.2021)