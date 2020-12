Börsenplätze Square-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Square-Aktie:

189,54 EUR +1,74% (17.12.2020, 19:11)



NYSE-Aktienkurs Square-Aktie:

231,87 USD +2,11% (17.12.2020, 18:57)



ISIN Square-Aktie:

US8522341036



WKN Square-Aktie:

A143D6



Ticker-Symbol Deutschland Square-Aktie:

SQ3



NYSE-Ticker-Symbol Square-Aktie:

SQ



Kurzprofil Square Inc.:



Square (ISIN: US8522341036, WKN: A143D6, Ticker-Symbol Deutschland: SQ3, NYSE-Ticker-Symbol: SQ) ist ein alternativer Payment-Processing-Provider aus den USA. Die Tools des Unternehmens ermöglichen es den Kunden, Kartenzahlungen über mobile Geräte zu akzeptieren. Dabei profitieren insbesondere Kleinbetriebe wie Taxifahrer oder Restaurantbetreiber von dem Kreditkartenleser, der einfach an iPhones oder iPads angesteckt werden kann. Ferner bietet Square Software für Lohnabrechnung und Buchhaltung, elektronische Rechnungsbelege und einen Rückbuchungsschutz. Die Bezahlmethode von Square ist in den USA, Kanada, Japan, Australien, Irland und Großbritannien verbreitet. (17.12.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Square-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Square Inc. (ISIN: US8522341036, WKN: A143D6, Ticker-Symbol Deutschland: SQ3, NYSE-Ticker-Symbol: SQ) unter die Lupe.Die Aktie von Square bleibe im Rally-Modus und springe am Donnerstag zu US-Handelsstart um mehr als vier Prozent nach oben und erreiche dabei ein neues Allzeithoch. Nach positiven Analystenkommentaren seien es nun neue Höchststände beim Bitcoin, die den Kurs der Aktie beflügeln würden. Denn Square sei bereits seit Jahren in Krypto-Bereich aktiv.Nutzer der Finanz-App Cash von Square könnten bereits seit längerem Bitcoins kaufen, aufbewahren und verkaufen. Ein Feature, das hervorragen ankomme: Alleine im dritten Quartal seien die Umsätze von Square Cash um satte 574 Prozent auf 2,1 Milliarden Dollar gestiegen. Zwar sei das Bitcoin-Geschäft relativ margenschwach, es helfe jedoch dabei, neue Nutzer auf die Plattform zu holen und dort zu binden.Angesichts der neuen Höchststände beim Bitcoin dürfte der Hype um die Kryptowährung nun sogar noch zunehmen und Square zahlreiche neue, Bitcoin-hungrige App-Nutzer und steigende Umsätze bescheren.Ebenfalls beinahe verdoppelt habe sich der Kurs der Square-Aktie, seit "Der Aktionär" sie im Juli erneut zum Kauf empfohlen habe. Zwar sei die aktuelle Bewertung mit einem 2021er KGV von 200 nichts für schwache Nerven, dafür gebe es jedoch Wachstumsfantasie auf allen Ebenen.Aus diesem Grund wurde die Square-Aktie in Ausgabe 48/20 noch einmal als Top-Tipp vorgeschlagen und befindet sich auch unter den Favoriten der "Aktionär"-Redaktion für 2021, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link