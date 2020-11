NYSE-Aktienkurs Square-Aktie:

175,23 USD +2,30% (05.11.2020, 22:10)



ISIN Square-Aktie:

US8522341036



WKN Square-Aktie:

A143D6



Ticker-Symbol Square-Aktie Deutschland:

SQ3



NYSE-Symbol Square-Aktie:

SQ



Kurzprofil Square Inc.:



Square (ISIN: US8522341036, WKN: A143D6, Ticker-Symbol: SQ3, NYSE-Symbol: SQ) ist ein alternativer Payment-Processing-Provider aus den USA. Die Tools des Unternehmens ermöglichen es den Kunden, Kartenzahlungen über mobile Geräte zu akzeptieren. Dabei profitieren insbesondere Kleinbetriebe wie Taxifahrer oder Restaurantbetreiber von dem Kreditkartenleser, der einfach an iPhones oder iPads angesteckt werden kann. Ferner bietet Square Software für Lohnabrechnung und Buchhaltung, elektronische Rechnungsbelege und einen Rückbuchungsschutz. Die Bezahlmethode von Square ist in den USA, Kanada, Japan, Australien, Irland und Großbritannien verbreitet. (06.11.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Square-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Square Inc. (ISIN: US8522341036, WKN: A143D6, Ticker-Symbol: SQ3, NYSE-Symbol: SQ) unter die Lupe.Das US-Unternehmen habe am Donnerstagabend Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt und die Erwartungen der Analysten pulverisiert. Vor allem bei der Finanz-App "Cash" seien Umsatz und Gewinn regelrecht explodiert. Die Square-Aktie habe nachbörslich mit einem Freudensprung reagiert. Die Rally der vergangenen Monate dürfte also erst einmal weitergehen.Obwohl im Händler-Geschäft bei einem erneuten Lockdown im Einzelhandel weiterhin Rückschlägen möglich seien, gehöre Square zweifellos zu den Profiteuren der Corona-Krise. Die jüngste operative Entwicklung und das Chartbild würden das eindrucksvoll unter Beweis stellen. Seit Jahresbeginn habe die Square-Aktie rund 180% zugelegt, "Der Aktionär" sehe allerdings gute Chancen für eine Fortsetzung der Rally samt neuen Höchstständen. Investierte Anleger sollten die Gewinne laufen lassen. Mutige Neueinsteiger könnten an schwächeren Tagen zugreifen, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.11.2020)Börsenplätze Square-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Square-Aktie:153,00 EUR +3,02% (06.11.2020, 09:40)