Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Bitcoin.



Autor Nikolas Kessler ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Bitcoin.



Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR.



Börsenplätze Square-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Square-Aktie:

206,65 EUR -3,32% (19.04.2021, 15:23)



NYSE-Aktienkurs Square-Aktie:

256,10 USD -2,65% (16.04.2021)



ISIN Square-Aktie:

US8522341036



WKN Square-Aktie:

A143D6



Ticker-Symbol Square-Aktie:

SQ3



NYSE-Ticker-Symbol Square-Aktie:

SQ



Kurzprofil Square Inc.:



Square (ISIN: US8522341036, WKN: A143D6, Ticker-Symbol: SQ3, NYSE-Ticker-Symbol: SQ) ist ein alternativer Payment-Processing-Provider aus den USA. Die Tools des Unternehmens ermöglichen es den Kunden, Kartenzahlungen über mobile Geräte zu akzeptieren. Dabei profitieren insbesondere Kleinbetriebe wie Taxifahrer oder Restaurantbetreiber von dem Kreditkartenleser, der einfach an iPhones oder iPads angesteckt werden kann. Ferner bietet Square Software für Lohnabrechnung und Buchhaltung, elektronische Rechnungsbelege und einen Rückbuchungsschutz. Die Bezahlmethode von Square ist in den USA, Kanada, Japan, Australien, Irland und Großbritannien verbreitet. (19.04.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Square-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Zahlungsdienstleisters Square Inc. (ISIN: US8522341036, WKN: A143D6, Ticker-Symbol: SQ3, NYSE-Ticker-Symbol: SQ) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach einer deutlichen Korrektur im Februar und März habe die Aktie von Square in der Vorwoche wieder das Allzeithoch vom 16. Februar bei 283,19 Dollar ins Visier genommen. Am Mittwoch hätten den Kurs nur noch gute fünf Dollar von einem neuen Höchststand getrennt. Statt dem erhofften Ausbruch sei die Aktie seitdem zwar erneut zurückgefallen, die Aussichten würden aber stark bleiben.Erst in der Vorwoche habe Square einen Ausbau des internationalen Geschäfts angekündigt. Demnach wolle der Payment-Spezialist künftig auch in Australien Unternehmenskredite an kleine Händler vergeben, die die Bezahl-Lösungen von Square nutzen würden.Samina Hussain-Letch, Head of Industry & Payments bei Square Australia, rechne mit einer großen Nachfrage nach dem Feature, denn in Australien gebe es bei der traditionellen Kreditfinanzierung bislang "riesige Hürden für kleine Unternehmen". In den USA habe Square seit dem Start eines Kredit-Programms insgesamt bereits Darlehen im Volumen von rund acht Milliarden Dollar an mehr als 435.000 kleine Unternehmen vergeben.In Australien rechne der Bezahl-Spezialist mit einer ähnlichen Wachstumsdynamik. Zumal dort ohnehin immer mehr Händler auf die Lösungen von Square umsteigen würden. Zuletzt habe der US-Konzern sein Engagement "Down Under" bereits mit neuen Software-Lösungen für den Betrieb von Online Shops oder POS-Zahlungen in Läden und Lokalen gestärkt.Trotz der positiven operativen News sei die Square-Aktie am Freitag bereits rund 2,7 Prozent schwächer aus dem US-Handel gegangen. Am heutigen Montag sehe es zunächst nach weiteren Verlusten aus: Kurz vor Handelsstart an der Wall Street gehe es um weitere 2,5 Prozent abwärts. Neben der verhaltenen Stimmung am Gesamtmarkt dürfte dabei auch der kräftige Kursrückschlag beim Bitcoin am Wochenende eine Rolle spielen.Der Ausbau der bestehenden Aktivitäten in Australien sei ein wichtiger Schritt für Square und belege das Wachstumspotenzial des Payment-Konzerns - sowohl produktseitig, als auch global. Neben den USA und Australien sei Square bislang nur in Canada, Japan, Irland und Großbritannien aktiv. Die daraus resultierende Expansionsfantasie sei neben dem Bitcoin-Exposure einer der Hauptgründe, warum "Der Aktionär" die Square-Aktie als einen der Favoriten in der Branche auserkoren habe.Anleger, die den entsprechenden Empfehlungen gefolgt sind, bleiben dabei und setzen auf eine baldige Fortsetzung der Rekordjagd, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". Spekulative Neueinsteiger könnten kurzfristige Rücksetzer nutzen, um einen Fuß in die Tür zu stellen. (Analyse vom 19.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: