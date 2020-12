NYSE-Aktienkurs Square-Aktie:

210,96 USD -0,73% (30.11.2020, 22:10)



ISIN Square-Aktie:

US8522341036



WKN Square-Aktie:

A143D6



Ticker-Symbol Deutschland Square-Aktie:

SQ3



NYSE-Ticker-Symbol Square-Aktie:

SQ



Kurzprofil Square Inc.:



Square (ISIN: US8522341036, WKN: A143D6, Ticker-Symbol Deutschland: SQ3, NYSE-Ticker-Symbol: SQ) ist ein alternativer Payment-Processing-Provider aus den USA. Die Tools des Unternehmens ermöglichen es den Kunden, Kartenzahlungen über mobile Geräte zu akzeptieren. Dabei profitieren insbesondere Kleinbetriebe wie Taxifahrer oder Restaurantbetreiber von dem Kreditkartenleser, der einfach an iPhones oder iPads angesteckt werden kann. Ferner bietet Square Software für Lohnabrechnung und Buchhaltung, elektronische Rechnungsbelege und einen Rückbuchungsschutz. Die Bezahlmethode von Square ist in den USA, Kanada, Japan, Australien, Irland und Großbritannien verbreitet. (01.12.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Square-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie des Zahlungsdienstleisters Square Inc. (ISIN: US8522341036, WKN: A143D6, Ticker-Symbol Deutschland: SQ3, NYSE-Ticker-Symbol: SQ) unter die Lupe.Square gehöre zu den Bitcoin-Gewinnern. Der Zahlungsdienstleister biete eine Cash-App an, mit der man auch die Kryptowährung handeln könne. Und das werde auch immer mehr gemacht. Square sei aber auch sonst operativ stark untwerwegs und sei v.a. im Heimatmarkt USA sehr gut positioniert im Payment-Markt. Manche Analysten würden Square sogar für "die Amazon.com der Finanzbranche" halten. Dem könne such Maydorn nur ansschließen, denn Square rolle den ganzen Finanzmarkt auf. Der Aufwärtstrend der Square-Aktie sei daher noch lange nicht vorbei. Auch wenn das Papier defintiv kein Schnäppchen sei, könnte man noch einsteigen, so Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 01.12.2020)Das vollständige Interview mit Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Square-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Square-Aktie:177,78 EUR +0,53% (01.12.2020, 14:39)