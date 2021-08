Tradegate-Aktienkurs Square-Aktie:

224,00 EUR -2,44% (03.08.2021, 17:24)



NYSE-Aktienkurs Square-Aktie:

266,40 USD -2,20% (03.08.2021, 17:09)



ISIN Square-Aktie:

US8522341036



WKN Square-Aktie:

A143D6



Ticker-Symbol Square-Aktie:

SQ3



NYSE-Symbol Square-Aktie:

SQ



Kurzprofil Square Inc.:



Square (ISIN: US8522341036, WKN: A143D6, Ticker-Symbol: SQ3, NYSE-Symbol: SQ) ist ein alternativer Payment-Processing-Provider aus den USA. Die Tools des Unternehmens ermöglichen es den Kunden, Kartenzahlungen über mobile Geräte zu akzeptieren. Dabei profitieren insbesondere Kleinbetriebe wie Taxifahrer oder Restaurantbetreiber von dem Kreditkartenleser, der einfach an iPhones oder iPads angesteckt werden kann. Ferner bietet Square Software für Lohnabrechnung und Buchhaltung, elektronische Rechnungsbelege und einen Rückbuchungsschutz. Die Bezahlmethode von Square ist in den USA, Kanada, Japan, Australien, Irland und Großbritannien verbreitet. (03.08.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Square-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Zahlungsdienstleisters Square Inc. (ISIN: US8522341036, WKN: A143D6, Ticker-Symbol: SQ3, NYSE-Symbol: SQ) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Laut den Analysten von Cowen dürfte der Zukauf von Afterpay dafür sorgen, dass die Bruttogewinne bei Square nach der Fusion um 30% steigen würden. Das lasse sie sehr positiv in die Zukunft blicken. Deswegen würden sie die Aktie selbst auf dem aktuellen Niveau nicht zu teuer finden. Sie habe mindestens 25% Potenzial nach oben.Käme es heute zu Anschlusskäufen, müsste die Aktie über die horizontale Widerstandszone springen. Dann würde die Square-Aktie technisch gesehen ein hervorragendes neues Kaufsignal generieren, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 03.08.2021)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Square-Aktie: