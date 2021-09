NYSE-Aktienkurs Spotify-Aktie:

Spotify Technology S.A. (ISIN: LU1778762911, WKN: A2JEGN, Ticker-Symbol: 639, NYSE-Ticker-Symbol: SPOT) ist ein Musik-, Hörbuch- und Videostreaming-Dienst, bei dem man Inhalte streamen und hören kann, ohne diese runterladen zu müssen. Der Dienst wird seit Oktober 2006 vom schwedischen Start-up-Unternehmen Spotify AB entwickelt. (01.09.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Spotify-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Spotify Technology S.A. (ISIN: LU1778762911, WKN: A2JEGN, Ticker-Symbol: 639, NYSE-Ticker-Symbol: SPOT) charttechnisch unter die Lupe.Zuletzt hätten sie in Bezug auf die Spotify-Aktie von einem "engen charttechnischen Match zwischen Bullen und Bären" gesprochen. Mittlerweile sei die Entscheidung aber gefallen, denn die Rückeroberung des Tiefs vom September 2020 bei 220,70 USD negiere die seinerzeit diskutierte Schulter-Kopf-Schulter-Formation. Solche versagenden Kursmuster würden regelmäßig mit Positionsschieflagen einhergehen und deshalb einen dynamischen Bewegungsimpuls in die entgegengesetzte Richtung begünstigen. Der auf Monatsbasis vorliegende "Hammer" unterstreiche die aktuellen Erholungsambitionen. In die gleiche Kerbe schlage derzeit der trendfolgende MACD, der auf historisch niedrigem Niveau an einem neuen Einstiegssignal arbeite. Die 38-Wochen-Linie (akt. bei 273,17 USD) bzw. das Juni-Hoch bei 280,54 USD würden in diesem Kontext die mittelfristigen Anlaufziele definieren. Auf der Unterseite würden sich - je nach Risikoneigung - entweder das o. g. Tief vom September vergangenen Jahres oder aber das Pendant vom Mai 2021 (211,10 USD) als Stop-Loss anbieten. Eine Absicherung auf dieser Basis gewährleiste gleichzeitig ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 01.09.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Spotify-Aktie:199,35 EUR +0,40% (01.09.2021, 09:45)XETRA-Aktienkurs Spotify-Aktie:199,80 EUR +0,96% (01.09.2021, 09:45)