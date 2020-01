Ein Beispiel zum Thema Überweisung: Wenn heute im SEPA-Raum eine Überweisung getätigt werde, fülle der Bankkunde ein Überweisungsformular - online oder sogar noch haptisch - mit Betrag und IBAN aus. Von der Bank würden die Daten an die Deutsche Bundesbank gehen, Überweisungen von Bank A zu Bank B würden zunächst über die Bundesbank-Konten der beiden Banken laufen. Erst danach komme es zur Überweisung auf das Empfängerkonto. Der Vorgang dauere im Inland einen Tag, im SEPA-Ausland zwei Tage.



Eine Blockchain-basierte Transaktion funktioniere völlig anders: Über "Blockchain-Knoten", die von den Banken betrieben würden, könne eine Überweisung sehr schnell ausgeführt werden. Der Absender würde in seinem Wallet die Wallet-Adresse des Empfängers eingeben, die Transaktion werde auf die Blockchain geschrieben, von einem der Blockchain-Knoten verifiziert und an die Blockchain angehängt. Der Betrag würde sofort im Empfänger-Wallet erscheinen.



"Dieser Vorgang spart nicht nur zeitlichen und operativen Aufwand, sondern macht auch ganz neue Austauschprozesse möglich. So können Güter und Geld gleichzeitig getauscht werden, ohne dass eine der Parteien Angst haben muss, dass sie für das hergegebene Gut das Geld oder umgekehrt das gekaufte Gut für das vorausbezahlte Geld nicht bekommt", erläutere Hartmut Giesen. Fragen der Sicherheit und Privatsphäre müssten dabei selbstverständlich noch geklärt werden.



Aus Kundensicht sei es nach Meinung von Hartmut Giesen im Grunde unerheblich, wie Geld transferiert werde - Hauptsache, es funktioniere. Doch wenn eine neue Basistechnologie ganz neue Ausführungskontexte für die menschliche Basisinteraktion "Bezahlen" erlaube, sei dies für den Kunden hochrelevant. "Im Grunde ist es auch dem Musikhörer egal, mit welcher Technologie die Musik an sein Ohr kommt. Aber digitale Techniken haben dafür gesorgt, dass Musik heute völlig anders in den Lebenskontext integriert ist als zu CD-Zeiten, und dass auf dieser Basis neue große Unternehmen wie Spotify entstanden sind. Ähnliche, vielleicht noch nicht absehbare Entwicklungen werden auch von der Blockchain-Technologie ausgehen", sei sich Hartmut Giesen sicher.



Die wahren Auswirkungen der Blockchain-Revolution dürften für Unternehmen und Kunden wohl erst in ein paar Jahren spürbar sein. Im ersten Schritt würden bestehende Prozesse "blockchainisiert", erst dann kämen die Blockchain-basierenden Geschäftsmodelle. "Die Möglichkeiten von dezentraler Geldschöpfung, programmierbarem Geld, Smart Contracts oder der Tokenisierung von Werten aller Art werden erst die Banken der nächsten Generation erkennen und in neue Geschäftsmodelle umsetzen, die wir heute noch gar nicht absehen können", sage Giesen.



Banken würden nach Meinung von Hartmut Giesen die technische Revolution überstehen, weil der Staat möchte, dass Geldaktivitäten auch künftig von Banken ausgeführt würden. Allerdings würden sich ihre Aktivitäten deutlich verändern - etwa hin zum Verwalten von Kunden-Wallets oder dem Betrieb von Blockchain-Knoten. Doch würden auch neue Player auftreten: "Die Banken der Zukunft werden Blockchain-basiert gegründet", sei Hartmut Giesen überzeugt. (28.01.2020/ac/a/m)







Hamburg (www.aktiencheck.de) - "Die Fintech-Revolution ist ausgeblieben": Gemäß einer aktuellen Analyse von Hartmut Giesen, zuständig für digitale Geschäftsmodelle bei der Hamburger Sutor Bank, haben Fintech-Entwicklungen den Finanzmarkt nicht schlagartig umgekrempelt, sondern sorgen für eine kontinuierliche Transformation, die jedoch klare Grenzen hat.Das werde sich mit dem Auftreten der Kryptotechs - also Unternehmen, die sich auf den Bereich Blockchain und Kryptowerte fokussieren - ändern. "Die Blockchain wird den technologischen Kern der Finanzindustrie massiv umgestalten. Nicht von heute auf morgen, aber dafür tief und nachhaltig. Die Blockchain wird die Art und Weise, wie Werte erzeugt, verarbeitet und verteilt werden, grundlegend verändern", stelle Hartmut Giesen fest. Gänzlich neue Modelle für den Austausch von Werten, etwa beim Bezahlen, dürften nicht mehr lange auf sich warten lassen. So wie Spotify oder Netflix mithilfe von digitaler Technik den Konsum von Inhalten revolutioniert hätten, werde es ähnliche Entwicklungen auch im Finanzbereich beim Umgang mit Geld geben. Das bedeute, auch für Kunden würden die technologischen Veränderungen deutlich spürbar. "Nutzer werden auf den heutigen Umgang mit Geld zurückschauen wie wir auf den Umgang mit CD und Video-Kassette", sage Hartmut Giesen.Bei näherer Betrachtung der Fintech-Entwicklungen müsse man konstatieren, dass es sich in erster Linie um Prozess- und Geschäftsmodell-Innovationen handele. "Das Verdienst von Fintechs ist primär, vorhandene Infrastrukturen und Banking-Systeme mit digitalen Services oder mobilen, intuitiv zu handhabenden Frontends zu versehen", sage Giesen. Dafür seien Fintechs und Banken in der Regel Kooperationen eingegangen, wobei die Kernaktivitäten wie Kontenführung, Depotverwahrung oder Geld- und Wertpapier-Transaktionen normalerweise das Aktionsfeld der Banken geblieben seien. Nur wenige Fintechs hätten bislang für ihren Betrieb eigene Banklizenzen erworben.Kunden würden nach Darstellung von Hartmut Giesen die zukünftigen Veränderungen spüren können, auch wenn diese in den "Maschinenräumen" der Banken passieren würden: "Zahlungen werden technisch mit dem Waren- oder Wertetausch synchronisiert. Dadurch werden Geld- und Wertetransfers schneller und preiswerter sowie Handelsprozesse aller Art deutlich einfacher werden." Auch im Wertpapierhandel werde es zu neuen Anlegererfahrungen kommen, weil sich die Prozesse enorm beschleunigt hätten.