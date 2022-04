Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Spotify Technology S.A.:



Spotify Technology S.A. (ISIN: LU1778762911, WKN: A2JEGN, Ticker-Symbol: 639, NYSE-Symbol: SPOT) ist ein Musik-, Hörbuch- und Videostreaming-Dienst, bei dem man Inhalte streamen und hören kann, ohne diese runterladen zu müssen. Der Dienst wird seit Oktober 2006 vom schwedischen Start-up-Unternehmen Spotify AB entwickelt. (19.04.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Spotify-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Spotify Technology S.A. (ISIN: LU1778762911, WKN: A2JEGN, Ticker-Symbol: 639, NYSE-Symbol: SPOT) unter die Lupe.Der Deal zwischen Deezer und der Mantelgesellschaft I2PO werde konkret. Nach den Gerüchten der vergangenen Woche würden die beiden Unternehmen die geplante Fusion offiziell machen und u.a. eine Investoren-Präsentation vorlegen. Beim Sprung an die Börse solle der Streaming-Service mit mehr als 1 Mrd. Euro bewertet werden.Auf 1,07 Mrd. Euro taxiere der SPAC-Deal die nach Abonnenten siebtgrößte Musik-Streaming-Plattform der Welt. Die Fusion solle dem Unternehmen neben den 275 Mio. Euro aus der Mantelgesellschaft zusätzliche 135 Mio. Euro aus einem PIPE-Investment einbringen. Zu dessen Kapitalgebern würden u.a. der Deezer-Gesellschafter Access Industries, die Universal Music Group, Warner Music sowie das Private-Equity-Haus Eurazeo gehören.Die Investoren-Präsentation gebe auch Aufschluss über die SPAC-typisch ambitionierten Wachstumsziele. So solle der Umsatz von 400 Mio. Euro im vergangenen Jahr bis 2025 auf 1 Mrd. Euro in die Höhe geschraubt werden. Im gleichen Jahr solle Deezer auf EBITDA-Basis profitabel sein. Nach einem Umsatzplus von 6% 2021 erwarte das Management im laufenden Jahr ein Wachstum von 14%, für 2023 dann bereits 23%.Eine tragende Rolle dürfte dabei der Partnerschaft mit dem TV-Sender RTL in Deutschland zukommen, die im zweiten Halbjahr 2022 beginne. Sie sehe u.a. die Einbindung von Deezer ins Streaming-Angebot RTL+ des Senders vor.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Spotify.