Börsenplätze Spotify-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Spotify-Aktie:

167,85 EUR +8,19% (31.01.2022, 15:55)



XETRA-Aktienkurs Spotify-Aktie:

162,60 EUR +6,14% (31.01.2022, 15:39)



NYSE-Aktienkurs Spotify-Aktie:

183,25 USD +5,94% (31.01.2022, 15:41)



ISIN Spotify-Aktie:

LU1778762911



WKN Spotify-Aktie:

A2JEGN



Ticker-Symbol Spotify-Aktie:

639



NYSE-Ticker-Symbol Spotify-Aktie:

SPOT



Kurzprofil Spotify Technology S.A.:



Spotify Technology S.A. (ISIN: LU1778762911, WKN: A2JEGN, Ticker-Symbol: 639, NYSE-Ticker-Symbol: SPOT) ist ein Musik-, Hörbuch- und Videostreaming-Dienst, bei dem man Inhalte streamen und hören kann, ohne diese runterladen zu müssen. Der Dienst wird seit Oktober 2006 vom schwedischen Start-up-Unternehmen Spotify AB entwickelt. (31.01.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Spotify-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Spotify Technology S.A. (ISIN: LU1778762911, WKN: A2JEGN, Ticker-Symbol: 639, NYSE-Ticker-Symbol: SPOT) unter die Lupe.Facebook stehe wegen der mangelhaften Content-Moderation bereits seit Jahren in der Kritik. Jetzt habe die Diskussion rund um Meinungsfreiheit und Fake-News auch Spotify erreicht und für ordentlich Aufregung unter Musikfans, Künstlern sowie Anlegern gesorgt. Den Auslöser des Streits habe US-Moderator Joe Rogan geliefert."The Joe Rogan Experience" habe bereits vor dem Vertrag mit Spotify 2020 zu den größten Podcasts der Welt gehört. In der vergangenen Woche habe Rogan mit seinem Podcast erneut für Aufregung gesorgt, als er den Virologen Dr. Robert Malone zu Gast gehbt habe. Das Problem: Falschaussagen bezüglich Covid-19. Die Folge: Erneute Proteste auf Social-Media und der Spotify-Boykott einiger Musiker wie Neil Young und Joni Mitchell, die ihre Lieder von der Plattform genommen hätten.Die Kritik an Rogan und seinen fragwürdigen Corona-Aussagen könne aufgrund der sich zurückziehenden Musiker nun auch Spotify nicht mehr ignorieren - insbesondere, da die Anleger vergangene Woche angesichts des Skandals kalte Füße bekommen hätten und die Aktie stark nachgegeben habe.Der Streaming-Riese sei schnell tätig geworden und woll künftig alle Beiträge zu Corona mit einem Hinweis versehen, der zu wissenschaftlich fundierten Informationen aus verlässlichen Quellen führen solle. Mit dieser Reaktion habe Spotify die Anleger etwas vertrösten können.Die Spotify-Aktie sei derzeit keine "Aktionär"-Empfehlung, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 31.01.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Spotify.