136,15 EUR -3,58% (10.02.2020, 16:28)



140,40 EUR -0,11% (10.02.2020, 15:30)



149,41 USD -3,33% (10.02.2020, 16:16)



LU1778762911



A2JEGN



639



SPOT



Kurzprofil Spotify Technology S.A.:



Spotify Technology S.A. (ISIN: LU1778762911, WKN: A2JEGN, Ticker-Symbol: 639, NYSE-Symbol: SPOT) ist ein Musik-, Hörbuch- und Videostreaming-Dienst, bei dem man Inhalte streamen und hören kann, ohne diese runterladen zu müssen. Der Dienst wird seit Oktober 2006 vom schwedischen Start-up-Unternehmen Spotify AB entwickelt. (10.02.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Spotify-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Streamingdienstes Spotify (ISIN: LU1778762911, WKN: A2JEGN, Ticker-Symbol: 639, NASDAQ-Symbol: SPOT) unter die Lupe.Vergangene Woche sei die Spotify-Aktie nach der Vorlage der Geschäftszahlen für 2019 über fünf Prozent nach unten gerutscht. Kein Wunder, denn unterm Strich habe erneut ein hoher Verlust von 209 Mio. Euro gestanden. Doch die Anleger hätten sich davon unbeeindruckt gezeigt und der Titel notiere wenige Tage später wieder bei 151 Dollar. DER AKTIONÄR verrate den Grund:Streaming sei in allen Bereichen ein Zukunftsmarkt und die Investoren sähen eine Chance für die Schweden.Spotify sei zu seiner Gründung 2006 die erste legale Alternative zur damals verbreiteten Musikpiraterie gewesen. Profitabel sei das Unternehmen aber bis heute nicht. Dennoch wachse Spotify trotz der großen Rivalen Amazon- und Apple-Music beachtlich: In Q4/2019 seien 271 Millionen aktive Nutzer in 79 Ländern gezählt worden - ein Plus von 31 Prozent.Um der Konkurrenz der Techgiganten Amazon, Apple und Google etwas entgegenzusetzen, würden die Schweden eigenen Content in Form von Podcasts (u.a. "Fest und Flauschig" mit Jan Böhmermann und Olli Schulz) produzieren. 16 Prozent aller Nutzer würden dort zuhören. Die größte Chance für Spotify, im harten Wettbewerb langfristig zu bestehen, sei die Partnerschaft mit Samsung.Spotify ist jedoch eine Marke und die Anstrengungen hinsichtlich eines "Netflix für die Ohren" mit eigenen Podcasts tragen allmählich Früchte, so Thobias Quaß von "Der Aktionär". Für 2020 werde ein Verlust von "nur noch" um die 150 Mio. Euro erwartet. DER AKTIONÄR beobachte die Spotify-Aktie weiter, denn das Risiko nehme zusehends ab - während die Chancen auf dem Streaming-Markt attraktiv bleiben würden. (Analyse vom 10.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link