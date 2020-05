Xetra-Aktienkurs Spotify-Aktie:

Kurzprofil Spotify Technology S.A.:



Spotify Technology S.A. (ISIN: LU1778762911, WKN: A2JEGN, Ticker-Symbol: 639, NYSE-Symbol: SPOT) ist ein Musik-, Hörbuch- und Videostreaming-Dienst, bei dem man Inhalte streamen und hören kann, ohne diese runterladen zu müssen. Der Dienst wird seit Oktober 2006 vom schwedischen Start-up-Unternehmen Spotify AB entwickelt. (20.05.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Spotify-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Streamingdienstes Spotify (ISIN: LU1778762911, WKN: A2JEGN, Ticker-Symbol: 639, NASDAQ-Symbol: SPOT) unter die Lupe.Spotify meine es mit dem Ziel ernst, "Netflix für die Ohren" würden zu wollen. Das beweise die Ankündigung der neuen und exklusiven Partnerschaft mit Joe Rogan. Der Amerikaner betreibe den erfolgreichsten Podacst der Welt. Damit baue das schwedische Unternehmen sein Podcast-Angebot - ohnehin ein Wachstumssegment - weiter aus. In den letzten zwei Jahren sei die Zahl der Podcast-Hörer jeweils um 3% gewachsen.Allein in Deutschland hätten 2019 ca. 4,5 Mio. Menschen Podcasts oder Radiosendungen über Streaming-Dienste gehört. In diese Kerbe schlage Spotify um gegen Apple Music und Amazon Prime zu bestehen - mit knapp 286 Mio. Nutzern weltweit sei das Potenzial auch riesig. Die neuen Partnerschaften und bisherigen Erfolge im Podcast-Business würden optimistisch stimmen. Fakt sei aber: Das Unternehmen schreibe weiterhin rote Zahlen. Für langfristig orientierte Anleger dränge sich derzeit kein Einstieg auf. Momentum-Trader könnten kurzfristig auf weiter steigende Kurse setzen, sollten sich allerdings mit einem Stoppkurs bei 142 Euro absichern, so Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Spotify-Aktie:135,05 EUR -0,66% (11.02.2020, 15:55)