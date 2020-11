Börsenplätze Splunk-Aktie:



ISIN Splunk-Aktie:

US8486371045



WKN Splunk-Aktie:

A1JV4H



Ticker-Symbol Splunk-Aktie:

S0U



Nasdaq-Symbol Splunk-Aktie:

SPLK



Kurzprofil Splunk Inc.:



Splunk Inc. (ISIN: US8486371045, WKN: A1JV4H, Ticker-Symbol: S0U, Nasdaq-Symbol: SPLK), ein in den USA (San Francisco) beheimatetes Unternehmen, gehört zu den führenden Software Plattformen für Echtzeit Operational Intelligence. Die Splunk-Technologie ermöglicht es Unternehmen, sowohl Echtzeit- als auch historische Maschinendaten zu überwachen, zu durchsuchen, zu analysieren, zu visualisieren und in Handlung umzusetzen. Zum Splunk-Produktangebot zählen Splunk(R) Enterprise, Splunk Cloud(TM), Splunk Storm(R), Hunk(TM): Splunk Analytics for Hadoop sowie die Premium Splunk Apps. (24.11.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Splunk-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Unternehmens Splunk Inc. (ISIN: US8486371045, WKN: A1JV4H, Ticker-Symbol: S0U, Nasdaq-Symbol: SPLK) unter die Lupe.Splunk zähle zu den Profiteuren der Coronakrise. Seit Jahresbeginn betrage das Kursplus der Splunk-Aktie über 40 Prozent. In der Tat überzeuge das Unternehmen insbesondere mit seinem Cloud-Wachstum. Doch die Kalifornier möchten offensichtlich nicht nur organisch wachsen.Laut dem Nachrichten-Portal Bloomberg möchte Splunk Flowmill übernehmen. Flowmill sei ein kalifornischer Software-Anbieter mit Fokus auf Netzwerk-Monitoring. Mit Flowmill möchte Splunk sein Angebot im Bereich Monitoring erweitern, da die Plattform den Kunden ermögliche, schnell ihre Cloud-Infrastruktur zu analysieren und netzwerkbasierte Probleme zu lösen. Das optimiere die Netzwerk-Performance sowie die Kosten.Die Akquisition von Flowmill solle im vierten Quartal des aktuellen Geschäftsjahres abgeschlossen werden. Über die Kaufsumme sei bisher noch nichts bekannt gegeben worden.Splunk selbst biete seinen Kunden eine cloudbasierte Data-To-Everything-Plattform an und ermögliche somit die Echtzeiterfassung und -auswertung verschiedenster Unternehmensdaten.Flowmill sei eine optimale Ergänzung des Produktportfolios von Splunk und sollte dem operativen Geschäft des Unternehmens einen neuen Schub geben. Abzuwarten sei jedoch, wie hoch die Kaufsumme ausfalle.Investierte bleiben an Bord, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link