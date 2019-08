Tradegate-Aktienkurs Splunk-Aktie:

103,36 Euro -10,84% (22.08.2019, 17:54)



Nasdaq-Aktienkurs Splunk-Aktie:

USD 114,30 -11,02% (22.08.2019, 17:56)



ISIN Splunk-Aktie:

US8486371045



WKN Splunk-Aktie:

A1JV4H



Ticker-Symbol Splunk-Aktie Deutschland:

S0U



Ticker-Symbol Splunk-Aktie Nasdaq:

SPLK



Kurzprofil Splunk Inc.:



Splunk Inc. (ISIN: US8486371045, WKN: A1JV4H, Ticker-Symbol: S0U, Nasdaq-Symbol: SPLK), ein in den USA (San Francisco) beheimatetes Unternehmen, gehört zu den führenden Software Plattformen für Echtzeit Operational Intelligence. Die Splunk-Technologie ermöglicht es Unternehmen, sowohl Echtzeit- als auch historische Maschinendaten zu überwachen, zu durchsuchen, zu analysieren, zu visualisieren und in Handlung umzusetzen. Zum Splunk-Produktangebot zählen Splunk(R) Enterprise, Splunk Cloud(TM), Splunk Storm(R), Hunk(TM): Splunk Analytics for Hadoop sowie die Premium Splunk Apps. (22.08.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Splunk-Aktienanalyse von Analyst Brad Zelnick von der Credit Suisse:Im Rahmen einer Aktienanalyse äußert Analyst Bard Zelnick von der Credit Suisse weiterhin die Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung bei den Aktien von Splunk Inc. (ISIN: US8486371045, WKN: A1JV4H, Ticker-Symbol: S0U, Nasdaq-Symbol: SPLK).Splunk Inc. habe oberflächlich betrachtet starke Quartalszahlen vorgelegt. Der Cash flow erlebe aber bedingt durch eine Umstellung des Abrechnungsmodus einen dramatischen Einschnitt.Analyst Brad Zelnick kürzt das Kursziel für die Splunk-Aktie von 160,00 auf 150,00 USD, bleibt aber unter dem Strich positiv gestimmt.Die Aktienanalysten der Credit Suisse bekräftigen in ihrer Splunk-Aktienanalyse das "outperform"-Rating.Börsenplätze Splunk-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs Splunk-Aktie:104,86 Euro -9,90% (22.08.2019, 16:36)