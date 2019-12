Am Donnerstag würden die britischen Konservativen angesichts ihres zweistelligen Vorsprungs in den Umfragen voraussichtlich eine Mehrheit im Unterhaus gewinnen. Bei einem "Hung Parliament" bestehe die Frage, ob die Scottish National Party (SNP) und die Labour Party den Tories zuvorkämen und die Wirtschaft auf einen stark progressiven Weg bringen könnten. Schottland könnte dann in einigen Jahren unabhängig werden.



Laut eigenen Angaben würde Jeremy Corbyn zwar ein schottisches Referendum in der ersten Amtszeit nicht unterstützen, das lasse aber Rückschlüsse auf die Aussage selbst zu. Beobachter würden spekulieren, ob es sich dabei um eine Verhandlungsposition handle. Ebenso wichtig: Sowohl die SNP als auch Labour würden eine zweite Brexit-Abstimmung unterstützen. Börsenspekulanten würden die Chancen einer Labour-Mehrheit bei 20 zu 1 sehen. Das sei keine Quote, über die der Markt besorgt sein sollte.



Die Wahlen in Großbritannien sollten relativ ereignislos über die Bühne gehen und das Sterling werde wahrscheinlich eine Konsolidierungsphase ohne große Folgen erleben. Als Konsequenz lasse sich dann schnell zum Brexit übergehen.



Die schwere Krise des Repo-Markts in den USA habe die FED wiederholt gezwungen, zu intervenieren und Liquidität in den Markt zu injizieren. Der jüngste Bericht der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) werfe ein Schlaglicht auf die Hintergründe. Demnach seien die Banken überschuldet und Hedgefonds für ihre Geldaufnahme massiv abhängig von diesem Markt. Aus Sicht der Experten würden einige Asset Manager in dem gleichen Boot sitzen. Sie seien mit festverzinslichen Wertpapieren beladen, die sie zwar in der Theorie verleihen könnten, es in der Praxis aber offenbar nicht häufig genug machen würden. Diese Repo-Aktivität generiere den stetigen Strom laufender Erträge, der es zum Teil einigen Aktienhändlern erlaube, frei von Ausführungskosten zu agieren.



Zudem scheine es ein Problem mit der US Bank Leverage Measurement oder zu engen Regeln für die Mindestliquiditätsquote (LCR) und die mittelfristig ausgerichtete strukturelle Liquiditätsquote (NSFR) zu geben. Dieses Problem werde sich für die US-Banken noch zuspitzen, sobald die EU bis Ende 2020 Bank-Holdinggesellschaften einführen werde. Diese würden ihr eigenes Risikomanagement haben und daher zusätzliches Geld von ihren US-Muttergesellschaften benötigen. Das könnte wiederum den europäischen Repo-Markt betreffen, der laut BIZ sehr fragmentiert sei.



Der BIZ-Quartalsbericht betreffe die Basis des Fremdfinanzierungsmarkts und sollte daher Teil der Due Dilligence sein. Die Tatsache, dass US-Banken übermäßig fremdfinanziert seien, sei angesichts der robusten US-Wirtschaft trotz nachlassender Wirtschaftsdynamik aber kein Grund zur Besorgnis. (10.12.2019/ac/a/m)





Stockholm (www.aktiencheck.de) - Zuletzt wurde über zwei feindselig gesinnte Handlungen Chinas gegenüber den USA berichtet: Zum einen durften chinesische Diplomaten über Twitter die USA trotz eines Banns des sozialen Netzwerks im Reich der Mitte kritisieren; und zum anderen will China künftig ausländische Computer und Software in Regierungsbehörden verbieten, so Sébastien Galy, Senior-Makrostratege bei Nordea Asset Management.Das scheine ein schlechtes Zeichen für die Gespräche zwischen Washington und Peking zu sein, von denen Beobachter angenommen hätten, dass eine Einigung nicht mehr weit entfernt sei.Die Realität dahinter sei wohl wesentlich komplexer. Teilweise handle es sich hierbei um eine Vergeltung Chinas wegen Huawei. Noch wichtiger sei, dass China seiner eigenen Falken-Fraktion entgegenkommen müsse. Ein Entgegenkommen bedeute in dem Fall eine Einigung mit den USA.Das Risiko sei geringer als es die Schlagzeilen vermuten lassen würden. Die Verhandlungen würden sich ziemlich schnell auf eine "Phase Eins"-Einigung zubewegen, die man weiterhin für Januar erwarte. Die Optik sei in der Weihnachtszeit eben weniger interessant.