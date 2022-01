"Das Umfeld ist unruhig", würden die Wells-Fargo-Analysten um Christopher P. Harvey in einer Mitteilung an ihre Kunden schreiben. "Da ist es wahrscheinlich, dass es häufiger zu Rückschlägen kommt. Letztendlich wird die Mentalität des Marktes, sich zu biegen, aber nicht zu brechen, die Anleger 2022 im Stich lassen."



Bis zum Sommer erwarte Wells Fargo einen Rückgang beim S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) von 10%. Die Mischung aus verlangsamtem Wachstum, einer strengeren FED-Politik, hoher Bewertung und Zweifel am Konjunkturwachstum in den USA sei gefährlich. Die Margen der Unternehmen würden ihren Höhepunkt erreichen, wenn die Preissetzungsmacht schwinde. "Das frustriert die Bullen."



Der Aktionär meine: Nach der Perma-Hausse seit März 2020 wäre ein Dip von 10% absolut normal und gesund für den Markt. Angesichts der Tatsache, dass sich andere Assets immer noch nicht als ernsthafte Alternativen aufdrängen würden, würden Aktien erste Wahl bei der Geldanlage bleiben. Wobei Stock-Picking 2022 noch wichtiger werde. (06.01.2022/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die Sorge wegen steigender Zinsen belasten die Aktienkurse derzeit auf breiter Front, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Vor allem Tech-Aktien kämen unter die Räder. Der Grund: In Phasen steigender Zinsen würden sich Unternehmen oft mit Investitionen in IT und Software zurückhalten. Möglicherweise sei dies nur ein Vorgeschmack auf ein bitteres Jahr 2022, so Wells Fargo.