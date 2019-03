Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Sony Corp.:



Sony Corp. (ISIN: JP3435000009, WKN: 853687, Ticker-Symbol: SON1, Nasdaq OTC-Symbol: SNEJF) ist ein japanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Sitz in Tokio. Das Unternehmen ist in Märkten für Audio-, Video, Kommunikations- und Informationstechnologie aktiv. Eines der bekanntesten Produkte von Sony ist die Spielekonsole PlayStation. Das Unternehmen befindet sich derzeit in einer umfangreichen Restrukturierungsphase und möchte sich in Zukunft auf die umsatzstarken Marken Xperia (Smartphones und Tablets) und PlayStation (Spielkonsolen) konzentrieren. (22.03.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sony-Aktienanalyse von Benedikt Kaufmann vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des japanischen Konsolenherstellers Sony Corp. (ISIN: JP3435000009, WKN: 853687, Ticker-Symbol: SON1, Nasdaq OTC-Symbol: SNEJF) unter die Lupe.Googles Ankündigung eines Cloud-Gaming-Dienstes sorge für Aufregung in der Branche. Es gebe die unterschiedlichsten Gewinner und Verlierer. Zu letzteren zähle auch die Aktie von Sony, denn die Playstation-Verkäufe könnten in Gefahr sein. Die Aktie verzeichne herbe Verluste.Nachdem Sonys Halbleiter-Geschäft in schwächeren Gesamtmarkt zu leiden habe, bekomme nun auch der wichtigste Kurstreiber weitere Dellen. Die PlayStation 4, das wichtigste Produkt des japanischen Konzerns, sei nicht nur am Ende seines Zyklus angekommen sondern werde sich in Zukunft auch mit zusätzlichen Konkurrenten rumschlagen müssen.Der Cloud-Gaming-Dienst, wie ihn Google zu Wochenbeginn angekündigt habe, bedrohe die künftigen Konsolen-Verkäufe des japanischen Konzerns. Denn würden Spiele aus der Cloud gestreamt, werde die Anschaffung eigener Konsolenhardware überflüssig. Habe Google mit seinem Vorhaben Erfolg, könnte sich dies zusätzlich auf die Umsätze aus dem PlayStation-Store und auf den Online-Service PlayStation Plus auswirken. Eine ernstzunehmende Gefahr, denn Gaming sei das größte Segment.Zudem gelte zu bedenken, dass Sony viel mehr könne, als nur Gaming. Der Konzern verfüge über eine sich verbessernde Musik-Sparte, eine aussichtsreiches Chip-Segment, wachsende Film-Erlöse, zukunftsträchtige Kamerasensoren und kompetitive Home-Entertainment-Geräte.Aktuell seien es sicherlich Gaming und Halbleiter, die Sonys Profitwachstum antreiben würden und hier habe Sony eindeutig mit Gegenwind zu kämpfen. Neue Treiber stünden jedoch bereits in den Startlöchern. Hier sei insbesondere das Music-Geschäft zu nennen, dass seine Profitabilität aufgrund des neuen Streaming-Trends massiv habe verbessern können.Aber aufgepasst - noch befinde sich Sony im Abwärtstrend. Anleger sollten klare Signale abwarten, bevor auf diesem Niveau zugegriffen werde. Die Japan-Aktie bleibe jedoch aussichtsreich. Auf die Watchlist, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.03.2019)