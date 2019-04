Sicher sei, den Sony-Anlegern dürfte ein enttäuschendes Geschäftsjahr bevorstehen. Die Aktie bleibe jedoch günstig bewertet und einige der bekannten Probleme seien sicherlich eingepreist. Der Chart rieche nach Bodenbildung - der Kurs sei jedoch nach Medienberichten zum Einstieg von Daniel Loeb etwas aufgebläht.



Korrektur abwarten - Watchlist, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.04.2019)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Sony Corp.:



Sony Corp. (ISIN: JP3435000009, WKN: 853687, Ticker-Symbol: SON1, Nasdaq OTC-Symbol: SNEJF) ist ein japanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Sitz in Tokio. Das Unternehmen ist in Märkten für Audio-, Video, Kommunikations- und Informationstechnologie aktiv. Eines der bekanntesten Produkte von Sony ist die Spielekonsole PlayStation. Das Unternehmen befindet sich derzeit in einer umfangreichen Restrukturierungsphase und möchte sich in Zukunft auf die umsatzstarken Marken Xperia (Smartphones und Tablets) und PlayStation (Spielkonsolen) konzentrieren. (26.04.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sony-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Konsolenherstellers Sony Corp. (ISIN: JP3435000009, WKN: 853687, Ticker-Symbol: SON1, Nasdaq OTC-Symbol: SNEJF) unter die Lupe.Sony habe ein solides Geschäftsjahr abgeliefert - doch das schwache Smartphone-Geschäft und fehlende Impulse aus der Spiele-Sparte würden für einen enttäuschenden Ausblick sorgen. Das gebe aktivistischen Investoren genügend Angriffspunkte. Trotz aller Verunsicherung - der Chart der Sony-Aktie spreche eine andere Sprache.Sony habe seinen Geschäftsbericht für 2018 veröffentlicht und damit im Rahmen der Erwartungen abgeliefert. Insbesondere die Sparten "Game & Network Services" und "Semiconductors" hätten überzeugen können.Dank der Spiele-Kracher "God of War" und "Spiderman" sei es den Japanern gelungen, trotz schwächerer PlayStation-Verkäufe ein Umsatzplus von 19 Prozent in der Gaming-Sparte zu erzielen. Auch der Umsatz mit Sensor-Chips für Smartphone-Kameras habe trotz sinkender Smartphone-Absätze rund drei Prozent zulegen können. Grund hier: eine größere Anzahl an Kameras pro Smartphone.Doch Sony habe nicht in jedem Segment die Widrigkeiten ausgleichen können. Das größte Sorgenkind sei die Smartphone-Sparte "Mobile Communications" mit einem Umsatzrückgang von 31 Prozent geblieben.Enttäuschend sei dagegen der Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr 2019 (bis 31. März 2020). Die Konzernführung erwarte nur einen operativen Gewinn von 810 Milliarden Yen - deutlich weniger als die 894 Milliarden aus 2018 und unter den Erwartungen der Analysten von 843 Milliarden Yen.In der Sparte "Electronics Products & Solutions" werde im laufenden Jahr das Smartphone-Geschäft, die Home-Entertainment- und die Kamera-Sparte zusammengefasst.Sicherlich sei Sony bekannt für seine vorsichtigen Prognosen - dennoch liege der jetzt in Aussicht gestellte Wert für das operative Ergebnis unter der bisherigen Erwartung der meisten Experten. In Kombination mit der schwachen Kursperformance dürfte dies aktivistischen Investoren wie Daniel Loeb genügend Angriffspunkte geben, um Abspaltungen, Teilverkäufe oder Aktienrückkäufe zu fordern.Aktuell halte Sony 1,5 Billionen Yen in Cash und habe bereits im Februar den größten Aktienrückkauf der Unternehmensgeschichte beschlossen. Ob dies reiche, um sich gegen Aktivisten zu verteidigen, bleibe abzusehen.