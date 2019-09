Börse Tokio-Aktienkurs Sony-Aktie:

Kurzprofil Sony Corp.:



Sony Corp. (ISIN: JP3435000009, WKN: 853687, Ticker-Symbol: SON1, Nasdaq OTC-Symbol: SNEJF) ist ein japanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Sitz in Tokio. Das Unternehmen ist in Märkten für Audio-, Video, Kommunikations- und Informationstechnologie aktiv. Eines der bekanntesten Produkte von Sony ist die Spielekonsole PlayStation. Das Unternehmen befindet sich derzeit in einer umfangreichen Restrukturierungsphase und möchte sich in Zukunft auf die umsatzstarken Marken Xperia (Smartphones und Tablets) und PlayStation (Spielkonsolen) konzentrieren. (17.09.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sony-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Konsolenherstellers Sony Corp. (ISIN: JP3435000009, WKN: 853687, Ticker-Symbol: SON1, Nasdaq OTC-Symbol: SNEJF) unter die Lupe.Die Geschäftsführung von Sony stelle sich entschieden gegen die Forderungen des Hedgefonds Third Point, das Halbleitergeschäft abzuspalten. Das "japanische Kronjuwel und Technologie-Champion" solle weiterhin als wichtiger Wachstumstreiber im Konzern gehalten werden. Der Vorstand habe einstimmig beschlossen, dass der Erhalt der Sparte die beste Strategie sei, um den Unternehmenswert langfristig zu steigern, habe es am Dienstag in einem Brief an die Aktionäre geheißen. Mittel- bis langfristig dürften die aus der Sparte generierten Mittel auch die darin nötigen Investitionen tragen. Der aktivistische Finanzinvestor Third Point unter Daniel Loeb habe zuletzt nach einem Milliarden-Investment in den japanischen Konzern eine Abspaltung der "Imaging & Sensing Solutions" genannten Sparte gefordert. Seiner Einschätzung nach sei die Sparte sowie der ganze Konzern unterbewertet."Der Aktionär" habe bereits erwartet, dass das Management der zentralen Forderung von Loeb nicht nachgeben werde. Doch allein der Verkauf von Beteiligungen könnte sich für die Aktionäre lohnen. Zudem sorge Loeb dafür, dass Anleger nach dem eigentlichen Wert der Sony-Geschäfte fragen würden. "Der Aktionär" komme in einer "Sum-of-the-Parts"-Bewertung auf einen Unternehmenswert von 8.022 Yen je Aktie, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.09.2019)Börsenplätze Sony-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Sony-Aktie:55,01 EUR +0,71% (17.09.2019, 12:44)