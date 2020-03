Börsenplätze Sony-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Sony-Aktie:

50,19 EUR -0,12% (19.03.2020, 12:12)



Börse Tokio-Aktienkurs Sony-Aktie:

5.929,00 JPY -1,05% (18.03.2020)



ISIN Sony-Aktie:

JP3435000009



WKN Sony-Aktie:

853687



Ticker-Symbol Sony-Aktie Deutschland:

SON1



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Sony-Aktie:

SNEJF



Kurzprofil Sony Corp.:



Sony Corp. (ISIN: JP3435000009, WKN: 853687, Ticker-Symbol: SON1, Nasdaq OTC-Symbol: SNEJF) ist ein japanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Sitz in Tokio. Das Unternehmen ist in Märkten für Audio-, Video, Kommunikations- und Informationstechnologie aktiv. Eines der bekanntesten Produkte von Sony ist die Spielekonsole PlayStation. Das Unternehmen befindet sich derzeit in einer umfangreichen Restrukturierungsphase und möchte sich in Zukunft auf die umsatzstarken Marken Xperia (Smartphones und Tablets) und PlayStation (Spielkonsolen) konzentrieren. (19.03.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sony-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektronikkonzerns Sony Corp. (ISIN: JP3435000009, WKN: 853687, Ticker-Symbol: SON1, Nasdaq OTC-Symbol: SNEJF) unter die Lupe.Der japanische Techgigant Sony habe am Mittwochabend die Details zu seiner neuen Spielekonsole Playstation 5 (PS5) bekannt gegeben. Das Resultat: Auf den ersten Blick wirke sie etwas schwächer als Microsofts neue Xbox Series X. Der Teufel stecke aber im Detail. Im Frankfurter Handel gewinne die Aktie zum Handelsstart knappe drei Prozent.Eigentlich sollte die Präsentation auf der Game Developers Conference stattfinden, die habe wegen der COVID-19-Pandemie aber nicht stattgefunden. Kurzerhand seien die Neuigkeiten über einen Livestream online vorgestellt worden. Die Grafikeinheit (GPU) sei auf dem Papier ein knappes sechstel langsamer als die von der neuen Xbox - aber rund zehn Mal so schnell wie der GPU der PS4.Dank höher getakteten Computing Units und einer schnelleren Festplatte in der PS5 werde dieser Nachteil zur Xbox Series X im Endeffekt aber wieder wett gemacht. Highlight solle das Soundsystem sein, dass mit vorerst fünf wählbaren Akustikprofilen ein möglichst individuelles Hörerlebnis und damit eine dichtere Atmosphäre erzeugen solle.Nach vermeintlichen Liefer- und Preisproblemen sei Microsoft aktuell einen Schritt voraus, wenn es um die Aufmerksamkeit für die neuen Konsolen gehe. Während die Details zur Xbox in ihrer Gänze bekannt seien, wisse man bei der PS5 immer noch nicht, wie sie aussehe und was sie wirklich leiste. Vorerst würden die neuen Konsolen jedoch in den Hintergrund rücken - denn beiden Aktien mache das Coronavirus zu schaffen: Sony habe in den letzten vier Wochen rund 24 und Microsoft circa 28 Prozent verloren. Der Kurs von Sony notiere um die wichtige Unterstützung bei etwa 47,40 Euro. Der vom "Aktionär" empfohlene Stopp bei 47 sei zwischenzeitlich ausgelöst worden.Noch investierte Anleger sollten trotzdem nicht in Panik verfallen, spätestens zum Release der Playstation 5 könnte Sony durch die größere Kundenbasis - die Playstation 4 habe sich mehr als doppelt so oft verkauft wie die Xbox One - wieder für positive Schlagzeilen sorgen. Alle anderen warten die weiteren Entwicklungen in der Corona-Krise für einen etwaigen Neueinstieg ab, so Thobias Quaß von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link