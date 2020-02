LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Sonova-Aktie:

242,20 EUR +0,29% (20.02.2020, 09:22)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Sonova-Aktie:

256,10 CHF -0,12% (20.02.2020, 12:48)



ISIN Sonova-Aktie:

CH0012549785



WKN Sonova-Aktie:

893484



Ticker-Symbol Sonova-Aktie:

PHBN



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Sonova-Aktie:

SOON



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Sonova-Aktie:

SONVF



Kurzprofil Sonova:



Sonova (ISIN: CH0012549785, WKN: 893484, Ticker-Symbol: PHBN, SIX Swiss Ex: SOON, Nasdaq OTC-Symbol: SONVF) ist einer der drei größten Hersteller von Hörsystemen weltweit, Marktführer in der drahtlosen Kommunikation für audiologische Anwendungen und Anbieter professioneller Lösungen zum Schutz des Gehörs. Die Produkte werden unter den Marken Phonak, Unitron Hearing, Lappere, Hansaton, Island Hearing, iHear, Lyric 2 und Better Hearing vertrieben. (20.02.2020/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Sonova-Aktienanalyse von Analyst Daniel Buchta von Vontobel Research:Daniel Buchta, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Sonova-Aktie (ISIN: CH0012549785, WKN: 893484, Ticker-Symbol: PHBN, SIX Swiss Ex: SOON, Nasdaq OTC-Symbol: SONVF) weiterhin zu verkaufen.Mit Blick auf die Marvel-Platfform prognostiziere der Analyst für SOONs Großhandel im GJ19/20 ein OG im tiefen zweistelligen Bereich und damit eine Performance deutlich über dem Marktdurchschnitt. Auch SOONs Einzelhandel sollte hiervon profitieren können. Berücksichtige man die eher schwache Konkurrenz, seien auch die Werte des Analysten für das GJ20/21 nach oben zu korrigieren, ebenso wie auch seine Margenannahmen. Die Wachstumsdynamik für das 2H20/21 und danach bleibe abzuwarten; klar sei, dass SOON, GN und Demant alle mit neuen Plattformen an den Start gehen dürften - was die Karten neu mischen könnte.Nach dem Produktrückruf betrachte der Analyst SOONs CI-Geschäft etwas vorsichtiger. Nach den operativen Verbesserungen der letzten ein bis zwei Jahre komme der Rückruf jedenfalls zum ungünstigsten Zeitpunkt. Marktführer Cochlear habe jüngst ein neues Gerät lanciert, sodass der Konkurrenzdruck ohnehin zugenommen habe. Zehn Jahre nach der Akquisition sei SOON damit immer noch den Beweis schuldig, dass sich der Bereich zum Erfolg führen lasse.Währungseffekte: SOON habe ein Umsatzminus von 3% infolge ungünstiger Währungstrends angekündigt, was beim EBITA ein Minus von 6% bedeute. Insbesondere die Hauptwährungen EUR und USD hätten sich jüngst ggü. dem CHF abgewertet.Angesichts der rekordhohen Bewertung bestätigt Daniel Buchta, Aktienanalyst von Vontobel Research, sein "reduce"-Rating für die Sonova-Aktie, bei einem Kursziel von CHF 200 (statt CHF 195). (Analyse vom 20.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Sonova-Aktie: