LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Sonova-Aktie:

149,40 EUR -1,71% (26.03.2020, 14:34)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Sonova-Aktie:

156,15 CHF -2,95% (26.03.2020, 14:20)



ISIN Sonova-Aktie:

CH0012549785



WKN Sonova-Aktie:

893484



Ticker-Symbol Sonova-Aktie:

PHBN



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Sonova-Aktie:

SOON



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Sonova-Aktie:

SONVF



Kurzprofil Sonova:



Sonova (ISIN: CH0012549785, WKN: 893484, Ticker-Symbol: PHBN, SIX Swiss Ex: SOON, Nasdaq OTC-Symbol: SONVF) ist einer der drei größten Hersteller von Hörsystemen weltweit, Marktführer in der drahtlosen Kommunikation für audiologische Anwendungen und Anbieter professioneller Lösungen zum Schutz des Gehörs. Die Produkte werden unter den Marken Phonak, Unitron Hearing, Lappere, Hansaton, Island Hearing, iHear, Lyric 2 und Better Hearing vertrieben. (26.03.2020/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Sonova-Aktienanalyse von Analyst Daniel Buchta von Vontobel Research:Daniel Buchta, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Sonova-Aktie (ISIN: CH0012549785, WKN: 893484, Ticker-Symbol: PHBN, SIX Swiss Ex: SOON, Nasdaq OTC-Symbol: SONVF) weiterhin zu verkaufen.Gestern habe Sonova nach Börsenschluss eine Gewinnwarnung herausgegeben. Das Unternehmen rechne mit einem Umsatzwachstum um 8% in Lokalwährung im GJ19/20 (bisher: 9 bis 11%) und einem EBITA-Anstieg in Lokalwährung unter der bisherigen Prognose von 14 bis 17%. Nach der Anhebung der Prognose Mitte Februar 2020 werde die Warnung mit einer Verschlechterung des Geschäfts aufgrund des Coronavirus-Ausbruchs begründet, da genau die wichtigste Kundengruppe von Sonova (Altersdurchschnitt 70+ Jahre) gefährdet sei. In den meisten Fällen werde ein neues Hörgerät nicht dringend benötigt. Dasselbe gelte für Cochlea-Implantate.Nach einer vorübergehenden Aussetzung der Aktienrückkäufe Mitte März 2020 konzentriere sich Sonova darauf, die Liquidität zu erhalten. Vor der Coronakrise hätte Buchta für Sonova mit einer Nettoverschuldung von etwa CHF 700 Mio. im GJ19/20 (0,9 des Kern-EBITDA) und somit einer sehr soliden Bilanz gerechnet. Im Bericht für das GJ18/19 erwähne Sonova nicht beanspruchte Kreditfazilitäten von CHF 36 Mio., aber angesichts der starken Bilanz und des generell starken FCF gehe Buchta weiter davon aus, dass das Unternehmen weitere Bankkredite erhalte. Fraglich sei, was mit der Dividende für das GJ19/20 geschehe. Buchta vermute jedoch, dass sie mit CHF 2,90 je Aktie mindestens stabil bleibe.Obwohl diese Gewinnwarnung keine wirkliche Überraschung darstelle (Demant habe bereits eine ausgegeben), komme die aktuelle Verschlechterung zu einem ungünstigen Zeitpunkt, profitiere Sonova doch immer noch von seiner führenden Marvel-Plattform und einer eher schwachen Konkurrenz. Im Herbst 2020 erwarte Buchta von Sonova, Demant und GN weitere Plattformen, so dass die Karten neu gemischt würden und sich Sonovas bisherige Vorteile zumindest abschwächen könnten. Die Einführung dieser neuen Produkte müsse nun im Fokus stehen. Momentan sehe es allerdings danach aus, als würde der Corona-Effekt bis ins nächste Jahr hinein spürbar bleiben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link