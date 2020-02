LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Sonova-Aktie:

Kurzprofil Sonova:



Sonova (ISIN: CH0012549785, WKN: 893484, Ticker-Symbol: PHBN, SIX Swiss Ex: SOON, Nasdaq OTC-Symbol: SONVF) ist einer der drei größten Hersteller von Hörsystemen weltweit, Marktführer in der drahtlosen Kommunikation für audiologische Anwendungen und Anbieter professioneller Lösungen zum Schutz des Gehörs. Die Produkte werden unter den Marken Phonak, Unitron Hearing, Lappere, Hansaton, Island Hearing, iHear, Lyric 2 und Better Hearing vertrieben. (18.02.2020/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Sonova-Aktienanalyse von Aktienanalyst Daniel Buchta von Vontobel Research:Daniel Buchta, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Sonova-Aktie (ISIN: CH0012549785, WKN: 893484, Ticker-Symbol: PHBN, SIX Swiss Ex: SOON, Nasdaq OTC-Symbol: SONVF) weiterhin zu verkaufen.Verbessertes Betriebsergebnis: Sonova habe seine Prognose angehoben und rechne im GJ19/20 neu mit einem Umsatzplus, in Lokalwährung, von 9 bis 11% (statt 8 bis 10%) und einer Steigerung des ber. EBITA um 14 bis 17% (statt 12 bis 15%). Zudem habe das Unternehmen auf ein unerwartet hohes Interesse an der Marvel-Plattform (HI-Segment) verwiesen. Für das GJ19/20 habe der Konsenswert beim Umsatzwachstum bei 9,8% (in Lokalwährung) gelegen - und damit bereits im Einklang mit dem höheren Ausblick. Während ein Konsenswert für das EBITA-Wachstum (in Lokalwährung) fehle, dürften die jüngsten Schätzwerte eher am unteren Ende des neuen Ausblicks angesiedelt sein (ungünstige Währungstrends).Produktrückruf: Dem verbesserten Betriebsergebnis bei HI stehe allerdings ein Produktrückruf aus dem aktuellen CI-Sortiment (Cochlea-Implantate) gegenüber. Die Aktion umfasse auch nicht implantierte Geräte und stelle eine Reaktion auf Berichte über Hörverschlechterungen dar. Sonova habe zwar vor Kurzem die Zulassung für eine aktualisierte Produktversion erhalten, rechne aber mit Einmalkosten von CHF 40 bis 50 Mio. Dies entspräche 6 bis 8% des ber. EBITA im GJ19/20 - womit das positive Betriebsergebnis von HI wieder mehr als neutralisiert wäre.Die starken operativen Ergebnisse der Marvel-Plattform von Sonova erkenne Buchta ausdrücklich an. Der Wettbewerb scheine derzeit eher schwach zu sein, und die Märkte würden im Allgemeinen ein solides Wachstum verzeichnen. Der Analyst erwarte jedoch, dass sich diese Entwicklung wieder normalisiere - der Produktrückruf sei ein weiter Rückschlag für das (sich gerade erst verbessernde) CI-Geschäft. Das "reduce"-Rating von Vontobel resultiere aus den Risiken von OTC-Hörgeräten und den Auswirkungen der Online/Digitalisierungstrends auf das Einzelhandelsgeschäft.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Sonova-Aktie: