Kurzprofil Sonova:



Sonova (ISIN: CH0012549785, WKN: 893484, Ticker-Symbol: PHBN, SIX Swiss Ex: SOON, Nasdaq OTC-Symbol: SONVF) ist einer der drei größten Hersteller von Hörsystemen weltweit, Marktführer in der drahtlosen Kommunikation für audiologische Anwendungen und Anbieter professioneller Lösungen zum Schutz des Gehörs. Die Produkte werden unter den Marken Phonak, Unitron Hearing, Lappere, Hansaton, Island Hearing, iHear, Lyric 2 und Better Hearing vertrieben. (27.03.2020/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Sonova-Aktienanalyse von Analyst Daniel Buchta von Vontobel Research:Daniel Buchta, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Sonova-Aktie (ISIN: CH0012549785, WKN: 893484, Ticker-Symbol: PHBN, SIX Swiss Ex: SOON, Nasdaq OTC-Symbol: SONVF) weiterhin zu verkaufen.Neuste Prognosen: Die wesentlich geringere Geschäftsaktivität in der westlichen Welt seit dem Ausbruch von COVID-19 wirke sich auf die finanziellen Aussichten von Sonova aus. Nach Meinung des Analysten dürfte auch das GJ20/21 davon betroffen sein. Dies hänge natürlich vom Verlauf der Pandemie ab, aber wenn man davon ausgehe, dass in den Monaten April und Mai nur die Hälfte der normalen Geschäftstätigkeit erfolge (was bereits optimistisch sein könnte), dürfte das org. Wachstum negativ ausfallen. Deutlich negative Währungseinflüsse würden noch dazu kommen. Dies gelte umso mehr für die Gewinnentwicklung der Gruppe aufgrund eines wesentlichen negativen Operating Leverage. Buchta erwarte deshalb im GJ20/21 einen Umsatzrückgang (-4%) und einen KERN-EBITA-Rückgang im mittleren bis hohen Zehnprozentbereich. Dies hänge jedoch auch von möglichen staatlichen Unterstützungsmaßnahmen ab. Wie diese ausfallen würden, sei jedoch schwierig zu beurteilen.Bewertung: Während Buchta davon ausgehe, dass sich das Geschäft im GJ21/22 stark erholen werde (das Ausmaß hänge von der Einführung neuer Plattformen von Sonova ab: Demant und GN im Herbst 2020E), dürfte sich Sonova erheblich Umfang verschulden, um das schwierige Jahr GJ20/21 zu überbrücken. Währungseinflüsse und der Zeitwert des Geldes würden ebenfalls eine Rolle spielen, weshalb Buchta sein Kursziel von CHF 190 auf CHF 175 reduziere.Während sein neues Kursziel von CHF 175 kein starkes "reduce"-Rating mehr ergebe, prüfe Buchta die Anlagebeurteilung, sobald die aktuellen Turbulenzen beginnen würden, sich zu beruhigen. Allgemein sehe er noch erhebliche langfristige Risiken (Online/Digitalisierung und OTC-Hörgeräte). Zudem könnte es sein, dass sich der Erfolg von Marvel bei der nächsten Hörgeräteplattform nicht wiederhole, sollten die Mitbewerber aufholen (vor allem Demant). Dennoch müsste dies nun gegen den wesentlich niedrigeren Aktienkurs abgewogen werden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Sonova-Aktie: