LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Sonova-Aktie:

205,10 EUR -0,24% (25.11.2019, 11:59)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Sonova-Aktie:

225,80 CHF +1,21% (25.11.2019, 11:44)



ISIN Sonova-Aktie:

CH0012549785



WKN Sonova-Aktie:

893484



Ticker-Symbol Sonova-Aktie:

PHBN



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Sonova-Aktie:

SOON



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Sonova-Aktie:

SONVF



Kurzprofil Sonova:



Sonova (ISIN: CH0012549785, WKN: 893484, Ticker-Symbol: PHBN, SIX Swiss Ex: SOON, Nasdaq OTC-Symbol: SONVF) ist einer der drei größten Hersteller von Hörsystemen weltweit, Marktführer in der drahtlosen Kommunikation für audiologische Anwendungen und Anbieter professioneller Lösungen zum Schutz des Gehörs. Die Produkte werden unter den Marken Phonak, Unitron Hearing, Lappere, Hansaton, Island Hearing, iHear, Lyric 2 und Better Hearing vertrieben. (25.11.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Sonova-Aktienanalyse von Aktienanalyst Daniel Buchta von Vontobel Research:Daniel Buchta, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Sonova-Aktie (ISIN: CH0012549785, WKN: 893484, Ticker-Symbol: PHBN, SIX Swiss Ex: SOON, Nasdaq OTC-Symbol: SONVF) weiterhin zu verkaufen.Aktualisierte Schätzwerte: Das 2H19/20 und das GJ20/21 betrachte Buchta jetzt etwas optimistischer, so dass er für Sonova ein org. Plus von 9% (GJ19/20) bzw. 5,8% (GJ20/21) prognostiziere. Marvel entwickle sich sehr gut, während die Konkurrenz ziemlich schwach aussehe (neue Sivantos-Plattform und Demants Opn S). Marvel dürfte daher weitere Marktanteile hinzugewinnen, dies allerdings in geringerem Ausmaß als im 1H19 (viel höhere Vgl.basis). Marvel 2.0 stelle zudem eher ein moderates Update als eine umfassende Weiterentwicklung dar. Mit Blick auf das bessere Angebot von Marktführer Cochlear und den ausgereifteren Zustand von Sonovas aktuellem Gerät werde sich das CI-Geschäft künftig wohl etwas verhaltener entwickeln.Während die Umsatztrends positiv seien, bereite Buchta die Operating Leverage gewisse Sorgen. Ein solch massives Umsatzwachstum sollte nämlich die Marge org. deutlich stärker anheben als die im 1H verzeichneten +70 Bp. Dass Sonova trotz Marktführerschaft solch hohe Investitionen in F&E sowie Verkauf & Marketing tätigen müsse, komme für Buchta zudem überraschend. Seine EBITA-Wachstumsprognose (in Lokalwährung) erhöhe sich daher nur leicht, und zwar auf +13% im GJ19/20 bzw. +10,7% im GJ20/21. Die Währungseffekte dürften auch im 2H19/20 negativ ausfallen.Mit den Ergebnissen für das 1H19/20 habe Sonova eine äußerst starke Umsatzdynamik belegt. Die begrenzten Profitabilitätsverbesserungen seien jedoch ein Problem, und es scheine ein allgemeines Muster der Branche zu sein, dass die zugrundeliegenden Margen - trotz guten Wachstums - nicht sonderlich steigen würden. Es bleibe abzuwarten, inwieweit sich Sonova mit seiner nächsten Hörgeräteplattform differenzieren könne. Nach Ansicht des Analysten bestünden langfristige Risiken durch OTC- und Online- bzw. digitalisierte Lösungen. Die Bewertung auf Rekordhöhe spiegele dies nicht wider.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Sonova-Aktie: