LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Sonova-Aktie:

146,20 EUR -15,34% (16.03.2020, 10:08)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Sonova-Aktie:

156,85 CHF -15,90% (16.03.2020, 09:53)



ISIN Sonova-Aktie:

CH0012549785



WKN Sonova-Aktie:

893484



Ticker-Symbol Sonova-Aktie:

PHBN



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Sonova-Aktie:

SOON



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Sonova-Aktie:

SONVF



Kurzprofil Sonova:



Sonova (ISIN: CH0012549785, WKN: 893484, Ticker-Symbol: PHBN, SIX Swiss Ex: SOON, Nasdaq OTC-Symbol: SONVF) ist einer der drei größten Hersteller von Hörsystemen weltweit, Marktführer in der drahtlosen Kommunikation für audiologische Anwendungen und Anbieter professioneller Lösungen zum Schutz des Gehörs. Die Produkte werden unter den Marken Phonak, Unitron Hearing, Lappere, Hansaton, Island Hearing, iHear, Lyric 2 und Better Hearing vertrieben. (16.03.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Sonova-Aktienanalyse von Analyst Daniel Buchta von Vontobel Research:Daniel Buchta, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Sonova-Aktie (ISIN: CH0012549785, WKN: 893484, Ticker-Symbol: PHBN, SIX Swiss Ex: SOON, Nasdaq OTC-Symbol: SONVF) weiterhin zu verkaufen.Sonova habe heute Morgen bekannt gegeben, dass es sein Aktienrückkaufprogramm wegen der kurzfristigen Unsicherheiten im Hinblick auf die finanziellen Auswirkungen des Coronavirus vorübergehend aussetzen werde. Insgesamt beabsichtige Sonova, über einen Zeitraum von drei Jahren (der seit 1. September 2018 laufe) Aktien im Wert von CHF 1,5 Mrd. zurückzukaufen.Hintergrund: In seiner Pressemitteilung erwähne Sonova seine solide Liquiditätslage und zusätzlichen Zugang zu Kreditlinien. Es überrasche daher, dass Sonova eine solche Ankündigung mache. Mit einem Verhältnis Nettoverschuldung/EBITDA von rund 1 zum Ende des GJ19/20 (VontE) sei die Bilanz solide. Als das Coronavirus überwiegend ein Problem in China gewesen sei, habe Sonova noch keinen wesentlichen Einfluss auf sein Geschäft gesehen. Nachdem nun immer mehr westliche Länder die Bewegungsfreiheit einschränken und älteren Leuten raten würden, zu Hause zu bleiben, dürften die Auswirkungen grösser werden. Buchta gehe aber davon aus, dass sich die Nachfrage wieder erholen werde, weil Hörgeräte ein wichtiges medizinisches Gerät im Alltag sei.Buchta halte die Mitteilung von Sonova für überraschend, denn das Unternehmen hätte die Aktienrückkäufe auch einfach zurückfahren können. Dass es stattdessen eine solche Ankündigung mache, werfe Fragen zu den kurzfristigen Belastungen durch die Coronavirus-Epidemie und den Unternehmensprognosen für das GJ19/20 auf. Der dänische Hörgerätehersteller Demant habe gestern seine Prognose für 2020 widerrufen und ebenfalls sein Aktienrückkaufprogramm eingestellt. Dennoch erwarte Buchta, dass die gegenwärtige Situation zu einem Nachfragestau führe, sodass sich die Nachfrage im Ende 2020 oder 2021 wieder erholen dürfte.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Sonova-Aktie: