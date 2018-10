Börsenplätze Sonos-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Sonos-Aktie:

13,25 EUR -2,57% (01.10.2018, 15:59)



NASDAQ-Aktienkurs Sonos-Aktie:

USD 15,41 -3,93% (01.10.2018, 15:54)



ISIN Sonos-Aktie:

US83570H1086



WKN Sonos-Aktie:

A2JPF2



Ticker-Symbol Sonos-Aktie:

8SO



NASDAQ Ticker-Symbol Sonos-Aktie:

SONO



Kurzprofil Sonos:



Sonos (ISIN: US83570H1086/ WKN: A2JPF2, Ticker-Symbol: 8SO, NASDAQ Ticker-Symbol: SONO) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Audio-Unterhaltungselektronik mit Sitz in Santa Barbara, Kalifornien. Die Aktie wird an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Hamburg, Berlin-Bremen, NASDAQ, Bats, Tradegate, Lang & Schwarz, BAE und XQTX gehandelt. (01.10.2018/ac/a/n)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Sonos: Bullen kehren zurück, Boden in Sicht! AktienanalyseAktien des Herstellers von kabellosen Smart-Home-Soundsystemen Sonos (ISIN: US83570H1086/ WKN: A2JPF2, Ticker-Symbol: 8SO, NASDAQ Ticker-Symbol: SONO) erwischten im Nachhinein keinen erfolgreichen Start ins Börsendasein, das Wertpapier verlor seit Börsendebüt in der Summe gut 18 Prozent an Wert - doch der Wert scheint einen Boden gefunden zu haben und bietet wieder hervorragende Long-Chancen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Sonos sei das führende kabellose Smart-Home-Soundsystem für mehrere Räume. Als Erfinder der kabellosen Audiotechnologie für mehrere Räume im Privatbereich sei Sonos bekannt für ein unvergleichliches Musikerlebnis, die durchdachte Ästhetik des Designs der Heimgeräte des Unternehmens. Die einfache Bedienung und eine offene Plattform mache das Unternehmen eine breite Palette an klanglichen Inhalten für jedermann zugänglich.Doch der zunächst feste Börsenstart (16,00 US-Dollar) habe bereits bei einem Wert 23,60 US-Dollar geendet und das Papier anschließend in einen bis heute anhaltenden Abwärtstrend geführt. Dieser habe bis Ende September auf ein Verlaufstief von 13,13 US-Dollar gereicht, was das Wertpapier aber einen Boden gefunden zu haben scheine. Am Freitag hätten Käufer beherzt zugesetzt und die Aktie wieder merklich gen Norden gedrückt. Dieses Szenario biete nun eine hervorragende Long-Chance, um am einen Aufwärtsschub bis zur oberen Trendkanalbegrenzung zu partizipieren.Zunächst einmal sei zu Beginn dieser Handelswoche mit einem weiteren Kursanstieg an den Horizontalwiderstand von grob 16,50 US-Dollar zu rechnen. Darüber bestünde die Möglichkeit eines Tests des 50-Tage-Durchschnitts bei aktuell 17,68 US-Dollar, bei anhaltender Kursstärke könnte es sogar an die obere Trendkanalbegrenzung bei grob 19,00 US-Dollar weiter rauf gehen. Sollte ein direktes Long-Engagement vorgezogen werden, müsse eine Verlustbegrenzung aber noch knapp unterhalb von 14,00 US-Dollar angesetzt werden.Über entsprechende Long-Instrumente könnten Investoren spekulativer Natur ein direktes Long-Engagement wagen und auf einen Kursanstieg bis zu rund 19,00 US-Dollar und die dort verlaufende Abwärtstrendlinie setzen. Die Verlustbegrenzung sollte sich dann aber noch knapp unterhalb der Marke von 14,00 US-Dollar aufhalten, ansonsten seien defensiv orientierte Anleger mit einem Einstieg oberhalb von 16,50 US-Dollar gut beraten. Der Anlagehorizont werde auch nur wenige Wochen geschätzt, das minimiere das Risiko zusätzlich. (Analyse vom 01.10.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link