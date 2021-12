Börsenplätze Sono Group-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Sono Group-Aktie:

10,54 EUR +0,96% (23.12.2021, 12:35)



NASDAQ-Aktienkurs Sono Group-Aktie:

11,86 USD +13,82% (22.12.2021, 22:00)



ISIN Sono Group-Aktie:

NL0015000N74



WKN Sono Group-Aktie:

A3C7QW



Ticker-Symbol Sono Group-Aktie:

57LA



NASDAQ-Symbol Sono Group-Aktie:

SEV



Kurzprofil Sono Group N.V.:



Die Sono Group N.V. (ISIN: NL0015000N74, WKN: A3C7QW, Ticker-Symbol: 57LA, NASDAQ-Symbol: SEV) ist ein Unternehmen mit Sitz in München, Deutschland, das primär im Bereich Kraftfahrzeuge und Fahrzeugteile tätig ist. Die Sono Group N.V. befasst sich mit solarbetriebener Elektromobilität. Das Unternehmen entwickelt eine Solartechnologie, die es jedem Fahrzeug ermöglicht, von der Sonnenenergie zu profitieren. Das Unternehmen wurde im Jahr 2012 gegründet. (23.12.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sono Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Sono Group N.V. (ISIN: NL0015000N74, WKN: A3C7QW, Ticker-Symbol: 57LA, NASDAQ-Symbol: SEV) unter die Lupe.Die nach dem fulminanten Börsengang Mitte November unter die Räder gekommene Sono Group-Aktie habe am Donnerstag stark zugelegt. Auslöser dürfte ein für die nächsten Tage erwartetes Update zum Solar-E-Auto Sion sein. Für Fantasie könnte auch ein weiteres Geschäftsfeld der Münchner sorgen.Fast 14 Prozent fester sei die Sono Group-Aktie am Donnerstag aus dem US-Handel gegangen. Mit einem Kurs von 11,86 Dollar notiere der Titel allerdings weiter 21 Prozent unter dem Ausgabepreis zum Börsengang und meilenweit entfernt vom Allzeithoch bei 47,49 Dollar.Das Kursplus scheine insbesondere durch ein Bild befeuert, das auf Twitter die Runde gemacht habe. Unter dem Titel "Sion Timing Overview" werde auf ein in den kommenden Tagen erwartetes Desing-Release des Sion-Prototypen hingewiesen. Der Screenshot stamme aus einem Entwicklungsupdate vom September 2021 und decke sich mit der auf der Website des Unternehmens veröffentlichten Roadmap.Der Beginn der Serienfertigung des Solar-Elektroautos sei für das Frühjahr 2023 geplant.Auch wenn die ganz große Euphorie des Börsengangs verfolgen sei, Sono elektrisiere die Anleger nach wie vor. Sehr risikoaffine Anleger können auf gute Nachrichten setzen, die insbesondere aus der Solarsparte der Münchner kommen dürften, beachten aber das Kauflimit des AKTIONÄR, so Benjamin Heimlich. (Analyse vom 23.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link