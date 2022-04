Börsenplätze Sono Group-Aktie:



Kurzprofil Sono Group N.V.:



Die Sono Group N.V. (ISIN: NL0015000N74, WKN: A3C7QW, Ticker-Symbol: 57LA, NASDAQ-Symbol: SEV) ist ein Unternehmen mit Sitz in München, Deutschland, das primär im Bereich Kraftfahrzeuge und Fahrzeugteile tätig ist. Die Sono Group N.V. befasst sich mit solarbetriebener Elektromobilität. Das Unternehmen entwickelt eine Solartechnologie, die es jedem Fahrzeug ermöglicht, von der Sonnenenergie zu profitieren. Das Unternehmen wurde im Jahr 2012 gegründet. (29.04.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sono Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Sono Group N.V. (ISIN: NL0015000N74, WKN: A3C7QW, Ticker-Symbol: 57LA, NASDAQ-Symbol: SEV) unter die Lupe.Der Elektroautobauer wolle weiteres Kapital aufnehmen und dazu Millionen Aktien ausgeben. Am Freitag habe das Münchner Unternehmen den Platzierungspreis bekanntgegeben. Er liege mehr als ein Drittel unter dem letzten Kurs vor der Ankündigung der Kapitalerhöhung. Der Sono Group-Aktie drohe der vierte Handelstag hintereinander mit Verlusten.In der Folgeemission wollten die Münchner 10 Mio. Stammaktien zu einem Preis von 4 USD das Stück platzieren. Darüber hinaus hätten Konsortialbanken eine Option zum gemeinsamen Kauf von bis zu 1,5 Mio. weiteren Aktien. Werde diese wahrgenommen, spüle der Schritt dem Unternehmen 46 Mio. USD in die Kasse.Die frischen Mittel sollten einen Teil der Kosten bis zum Serienstart des solar-unterstützen Elektroautos Sion decken. Im Wertpapierprospekt für das IPO im November letzten Jahres habe das Unternehmen diese mit 354 Mio. USD veranschlagt. Damit dürften bis zum für das Frühjahr 2023 geplanten Produktionsstart noch weitere Kapitalmaßnahmen anstehen.Der Kurssprung in der Vorwoche, bei dem die Aktie als Reaktion auf die Geschäftszahlen in der Spitze 88% zugelegt habe, habe sich im Nachhinein als Strohfeuer erwiesen. Vom Hoch bei 8,75 USD sei das Papier mittlerweile wieder deutlich zurückgekommen, nicht zuletzt als Reaktion auf die angekündigte Kapitalerhöhung.Sono Motors werde voraussichtlich noch etwa 160 Mio. USD benötigen, bis der erste Sion beim finnischen Auftragsfertiger Valmet Automotive vom Band laufe. Die nächste Kapitalerhöhung scheine daher nur eine Frage der Zeit. Vor diesem Hintergrund und aufgrund des angeschlagenen Chartbilds bleibe "Der Aktionär" bei Sono Motors an der Seitenlinie, so Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.04.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link