Bei sinkenden Ölpreisen geringere Inflation erwartet



Die Inflationsprognosen für das Euro-Währungsgebiet und die EU wurden für dieses und das nächste Jahr um 0,1 Prozentpunkte gesenkt. Dies ist in erster Linie den niedrigeren Ölpreisen und den etwas schwächeren Wirtschaftsaussichten geschuldet. Gemessen am Harmonisierten Verbraucherpreisindex wird nun sowohl für 2019 als auch für 2020 mit einer Teuerung im Eurogebiet von durchschnittlich 1,3 Prozent gerechnet (Frühjahrsprognose: 1,4 Prozent für 2019 und 2020). Für die EU wird für 2019 eine Inflation von durchschnittlich 1,5 Prozent und für 2020 von 1,6 Prozent vorhergesagt (Frühjahrsprognose: 1,6 Prozent für 2019 und 1,7 Prozent für 2020).



Abwärtsrisiken nehmen zu



Die Risiken, mit denen die weltweiten Wirtschaftsaussichten behaftet sind, bleiben stark miteinander verknüpft und weisen hauptsächlich nach unten. Wenn sich die wirtschaftspolitische Konfrontation zwischen den Vereinigten Staaten und China ausweitet, könnte sich bei der mit großen Unsicherheiten verbundenen US-Handelspolitik der derzeitige Abwärtstrend im Welthandel und im verarbeitenden Gewerbe weltweit fortsetzen und auf andere Regionen und Sektoren durchschlagen. Dies könnte sich negativ auf die Weltwirtschaft auswirken und auch zu Störungen am Finanzmarkt führen. Zusätzlich erhöhen Spannungen im Nahen und Mittleren Osten das Potenzial für erhebliche Ölpreissteigerungen. Innerhalb der EU ist ein Brexit ohne Abkommen nach wie vor ein erheblicher Unsicherheitsfaktor. Schließlich unterliegen auch die Triebkräfte des kurzfristigen Wachstums und die wirtschaftliche Dynamik im Euro-Währungsgebiet großen Risiken. Sollte die Schwäche im verarbeitenden Gewerbe anhalten, könnte sie zusammen mit dem geringen Unternehmervertrauen auf andere Sektoren übergreifen und die Arbeitsmarktbedingungen sowie den privaten Konsum und letztlich das Wirtschaftswachstum beeinträchtigen.



Rein technische Annahme für das Vereinigte Königreich



Mit Blick auf den Prozess des Austritts des Vereinigten Königreichs aus der EU stützen sich die Prognosen für 2019 und 2020 erneut auf eine rein technische Annahme des Status quo bezüglich der Handelsströme zwischen der EU-27 und dem Vereinigten Königreich. Diese Annahme dient ausschließlich Prognosezwecken und hat keinen Einfluss auf künftige Verhandlungen zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich.



Hintergrund



Diese Prognose basiert auf einer Reihe technischer Annahmen über Wechselkurse, Zinssätze und Rohstoffpreise mit Stichtag 28. Juni. Bei allen weiteren eingehenden Daten werden in dieser Prognose Informationen bis zum 2. Juli berücksichtigt.



Die Kommission veröffentlicht jedes Jahr vier Wirtschaftsprognosen. Die Winter- und Sommer-Prognosen enthalten lediglich jährliche und vierteljährliche BIP- und Inflationsdaten für das laufende Jahr und das Folgejahr für alle Mitgliedstaaten und den Euroraum sowie die aggregierten Angaben für die EU insgesamt.



Die nächste Wirtschaftsprognose der Europäischen Kommission wird die Herbstprognose im November 2019 sein. (10.07.2019/ac/a/m)







