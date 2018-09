Börsenplätze Solutions 30-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Solutions 30-Aktie:

47,05 EUR +1,73% (13.09.2018, 10:20)



Tradegate-Aktienkurs Solutions 30-Aktie:

47,10 EUR +2,06% (13.09.2018, 10:51)



ISIN Solutions 30-Aktie:

FR0013188844



WKN Solutions 30-Aktie:

A2AP0H



Ticker-Symbol Solutions 30-Aktie:

30L2



Kurzprofil SOLUTIONS 30 SE:



Das Ziel der SOLUTIONS 30 Group (ISIN: FR0013188844, WKN: A2AP0H, Ticker-Symbol: 30L2) ist es, die technologischen Veränderungen, die das tägliche Leben bestimmen, für jedermann zugänglich zu machen, sowohl für Einzelpersonen als auch für Unternehmen: gestern die Informationstechnologie, heute Internet, Breitband und Digitalisierung; morgen die Technologien, die die Welt in Echtzeit immer stärker vernetzen.



Mit einem europäischen Netzwerk aus Experten und Technikern übernimmt SOLUTIONS 30 jeden Tag 20.000 Einsätze Vor-Ort- oder im Fern-Support. In derzeit sechs europäischen Ländern ist SOLUTIONS 30 in sechs Schlüsselbereichen tätig. Seit 2003 hat SOLUTIONS 30 mehr als 10 Millionen Interventionen durchgeführt. (13.09.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Solutions 30-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Solutions 30-Aktie (ISIN: FR0013188844, WKN: A2AP0H, Ticker-Symbol: 30L2) unter die Lupe.In der Digitalisierung liege die Zukunft. Insbesondere die Erhebung und Verwendung von Daten werde immer wichtiger. Solutions 30 biete viele Lösungen aus einer Hand und treffe damit den Puls der Zeit. Am Mittwoch sei die Aktie um über 7% gestiegen. Ein neuer Großauftrag aus Frankreich sorge für Fantasie.Mit einem führenden europäischen Telekomanbieter habe das Unternehmen nach eigenen Angaben einen Vertrag im Volumen von 50 Mio. Euro über drei Jahre abgeschlossen, um weitere Haushalte an das französische Glasfasernetz anzuschließen. Ferner sei auch noch ein Vertrag zur Instandhaltung bestehender Anlagen für vier Jahre über 32 Mio. Euro abgeschlossen worden. Zum Vergleich: 2017 habe der Gesamtumsatz nur 275 Mio. Euro betragen.Schwung könnte auch eine neue, strategische Übernahme liefern. So habe Solutions 30 seinen Anteil an CPCP von 48 auf 76% aufgestockt. CPCP sei - passend zu den neuen Aufträgen - auf den Einsatz von Glasfaser in Frankreich spezialisiert und habe 2017 einen Umsatz von 53 Mio. Euro erreicht. Rückenwind für den Titel habe es auch von Analystenseite gegeben. Sphene Capital habe die Kaufempfehlung für die Aktie bestätigt. Das Ziel laute nach den neuen Aufträgen 52,50 Euro.Anleger sollten bei der Solutions 30-Aktie die Gewinne laufen lassen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". Er halte 65 Euro als erstes Ziel für realistisch. (Analyse vom 12.09.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link