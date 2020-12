Euronext Paris-Aktienkurs Solutions 30-Aktie:

Kurzprofil Solutions 30 SE:



Das Ziel der Solutions 30 Group (ISIN: FR0013379484, WKN: A2N8PV, Ticker-Symbol: 30L3) ist es, die technologischen Veränderungen, die das tägliche Leben bestimmen, für jedermann zugänglich zu machen, sowohl für Einzelpersonen als auch für Unternehmen: gestern die Informationstechnologie, heute Internet, Breitband und Digitalisierung; morgen die Technologien, die die Welt in Echtzeit immer stärker vernetzen.



Mit einem europäischen Netzwerk aus Experten und Technikern übernimmt Solutions 30 jeden Tag 20.000 Einsätze Vor-Ort- oder im Fern-Support. In derzeit sechs europäischen Ländern ist Solutions 30 in sechs Schlüsselbereichen tätig. Seit 2003 hat Solutions 30 mehr als 10 Millionen Interventionen durchgeführt. (15.12.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Solutions 30-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Solutions 30-Aktie (ISIN: FR0013188844, WKN: A2AP0H, Ticker-Symbol: 30L2) unter die Lupe.Bereits mehrfach sei die Solutions 30-Aktie Ziel von Leerverkäufern gewesen. Die Folge seien teils heftige Kursverluste gewesen. Seit vergangene Woche befinde sich das Papier wieder im Visier der Shorties und dieses Mal würden sie voll treffen.Über die Hälfte ihres Wertes habe die an der Pariser Börse gelistete Solutions 30-Aktie verloren. Selbst ein längeres Aussetzen vom Handel von Freitag bis Montag habe den Kursrutsch nicht stoppen können. Am Dienstag gehe es weiter bergab. Das Besondere: Diesmal stehe kein namhafter Hedgefonds wie Muddy Waters hinter der Attacke, sondern der hundertseitige Short-Report sei anonym veröffentlicht worden.Die Vorwürfe gegen Solutions 30 seien zahlreich. Unter anderem werde dem Unternehmen vorgeworfen, Geldwäschegeschäfte mit einem luxemburgischen Treuhänder namens Fiduciaire du Kiem unter der Federführung eines Buchhalters namens Angelo Zito gemacht zu haben. Dieser Buchhalter solle Verbindungen zur Mafia haben. Darüber hinaus sollten die Bilanzen von Solutions 30 nicht stimmen, da z.B. der Goodwill von Zukäufen falsch ausgewiesen sei, Geschäfte auf den Philipinen überhaupt nicht existieren würden oder sich der Vorstand Darlehen von Tochterfirmen besorgt habe.Solutions 30 habe sämtliche Anschuldigungen in einem Report bestritten und veröffentlichte selbst eine 18-seitige Antwort. Die aufgeworfenen Fragen und jeweiligen Antworten könnten auf der Homepage von Solutions 30 nachgelesen werden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Solutions 30-Aktie: