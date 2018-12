Xetra-Aktienkurs Solutions 30-Aktie:

Kurzprofil SOLUTIONS 30 SE:



Das Ziel der SOLUTIONS 30 Group (ISIN: FR0013379484, WKN: A2N8PV, Ticker-Symbol: 30L3) ist es, die technologischen Veränderungen, die das tägliche Leben bestimmen, für jedermann zugänglich zu machen, sowohl für Einzelpersonen als auch für Unternehmen: gestern die Informationstechnologie, heute Internet, Breitband und Digitalisierung; morgen die Technologien, die die Welt in Echtzeit immer stärker vernetzen.



Mit einem europäischen Netzwerk aus Experten und Technikern übernimmt SOLUTIONS 30 jeden Tag 20.000 Einsätze Vor-Ort- oder im Fern-Support. In derzeit sechs europäischen Ländern ist SOLUTIONS 30 in sechs Schlüsselbereichen tätig. Seit 2003 hat SOLUTIONS 30 mehr als 10 Millionen Interventionen durchgeführt. (19.12.2018/ac/a/a)



München (www.aktiencheck.de) - Solutions 30-Aktienanalyse von Analyst Peter Thilo Hassler von Sphene Capital:Peter Thilo Hasler, Aktienanalyst von Sphene Capital, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Solutions 30-Aktie (ISIN: FR0013379484, WKN: A2N8PV, Ticker-Symbol: 30L3).Solutions 30 stärke durch mehrere gezielte Übernahmen seine Marktstellung in Frankreich und Spanien. Die annualisierten Umsätze der übernommenen Gesellschaften würden sich laut Angaben auf mehr als EUR 60 Mio. summieren. Da Übernahmen bei Solutions 30 infolge der attraktiven und durch die Erreichung definierter Milestones incentivierten Kaufpreisgestaltung sowie aufgrund der raschen Einbindung in die Organisationsstruktur meist bereits im ersten Jahr werthaltig seien, hebe der Analyst nach Überarbeitung seiner Umsatz- und Ertragsprognosen sein aus einem Discounted Cashflow-Entity-Modell abgeleitetes Kursziel auf EUR 15,50 von bislang EUR 14,60 je Aktie an. Obwohl sich die Aktien von Solutions 30 der jüngsten Marktkorrektur nicht hätten entziehen können, verbleibe auf Jahressicht eine deutliche Outperformance der Aktie (+36,3% YoY) gegenüber dem DAX (-18,7% YoY).Angesichts eines von ihm auf Sicht von zwölf Monaten erwarteten weiteren Kursanstiegs von 73,8% bestätigt Peter Thilo Hasler, Aktienanalyst von Sphene Capital, sein "buy"-Rating für die Aktien der Solutions 30 SE. (Analyse vom 19.12.2018)Börsenplätze Solutions 30-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Solutions 30-Aktie:8,78 EUR -0,90% (19.12.2018, 08:11)