Das Ausbleiben von Fusionen und Übernahmen habe zu einer Vielzahl von Single-Asset-Unternehmen geführt. Das Goldportfolio eines Investmentmanagers könne heute beispielsweise aus rund 20 Single-Asset-Entwicklern und fünf Single-Asset-Produzenten bestehen. Dies seien die Unternehmen, die im ganzen Sektor viele neue Minen entwickeln würden. Anleger, die in Entwicklungsunternehmen investieren würden, würden davon ausgehen, dass sie Gewinne erzielen würden, wenn das Unternehmen mit einer Prämie übernommen werde oder ein Projekt in die Produktionsphase übergehe. Vor dem Hintergrund der M&A-Situation müssten Entwickler damit rechnen, Bergwerke zu bauen und zu betreiben. Wenn ein Entwickler zum Produzenten werde, würden die Experten davon ausgehen, dass er ein neues Projekt im Blick habe, um sich zu einem mittelständischen Unternehmen mit mehreren Bergwerken zu entwickeln.



Ein effizienter Weg, um den verborgenen Wert von Unternehmen mit nur einer Liegenschaft freizusetzen, sei die Fusion unter Gleichen. Die Schaffung größerer Unternehmen mit mehreren Liegenschaften habe unter anderem folgende Vorteile:



- Mehr Fachpersonal, das im gesamten operativen Betrieb einsetzbar sei.



- Geopolitische Risiken würden auf mehrere Länder verteilt.



- Beschaffungsumfang, der bessere Preise für Material und Geräte ermögliche.



- Geringere Gemein- und Verwaltungskosten.



- Der Zugang zu Kapital sei billiger.



- Die Attraktivität für größere institutionelle Anleger werde gesteigert.



- Mehr Wertschöpfungsmöglichkeiten.



Mit der Konsolidierung von Single-Asset-Unternehmen zu größeren Unternehmen mit mehreren Bergwerken würden sich diese Vorteile unter Umständen nutzen lassen, und aus der Bewertungsänderung resultiere ein großes Potenzial. Nehme man als Beispiel eine hypothetische Firma "Mergco", die aus der Fusion von drei Single-Asset-Unternehmen hervorgehe: Detour Gold, Pretium Resources und Sabina Gold & Silver. Ihren Unternehmenspräsentationen vom September 2019 zufolge würden Detour und Pretium in ihren beiden Bergwerken etwa 1,1 Mio. Unzen pro Jahr produzieren. Sabina hingegen habe ein startbereites Projekt, das über 200.000 Unzen pro Jahr produzieren könnte. Alles seien große Projekte in Kanada mit Bergwerken mit langer Lebensdauer. Mergco hätte eine Marktkapitalisierung von insgesamt 5,2 Mrd. USD und würde nach den Bewertungen von RBC Capital Markets zu einem gewichteten Durchschnittspreis/Nettoinventarwert (P/NAV) von 0,83X gehandelt.



Demgegenüber habe Kirkland Lake seinen Geschäftsberichten vom September 2019 zufolge ebenfalls eine Produktion von etwa einer Million Unzen, die hauptsächlich aus den sicheren Ländern Kanada und Australien stammen würden. Kirkland betreibe verschiedene Explorations- und Entwicklungsprojekte, die in Zukunft für Wachstum sorgen könnten. Seine Marktkapitalisierung liege bei 9,4 Mrd. USD, und es werde zu einem P/NAV von 1,92X gehandelt. Die Experten würden behaupten, dass Mergco infolge guter Unternehmensführung und des Größenvorteils eine Bewertung erzielen könnte, die näher bei der Bewertung von Kirkland liege. Bei einer Fusion unter Gleichen müsste der Aktienkurs von Mergco um 131% steigen, um die P/NAV-Bewertung von Kirkland zu erreichen. Auch wenn die Neubewertung nur halb so hoch ausfiele, wäre dies für die Aktionäre von Mergco immer noch eine erfreuliche Überraschung. Eine Fusion ohne Prämien reduziere zudem die Zahl der Arbitragepositionen, wodurch das Kurspotenzial der Aktie steige.



Es gebe weltweit viele Kombinationen von Single-Asset-Unternehmen, die nach Ansicht der Experten von einer solchen Konsolidierung profitieren würden. Warum aber sei es nicht zu solchen Kombinationen gekommen?



- Die Unternehmensleitung hänge am alten M&A-Modell und hoffe, das Unternehmen mit einer Prämie zu verkaufen.



- Ein festgefahrenes Management, das seine Arbeitsplätze schütze.



- Verwaltungsräte, die den Wert für die Aktionäre nicht maximieren möchten.



Für Single-Asset-Goldunternehmen und ihre Aktionäre ist es nach Ansicht der Experten von VanEck an der Zeit, über Fusionen und Übernahmen (M&A) nachzudenken und neue Strategien zu entwickeln, um die mittleren und großen Unternehmen der Zukunft aufzubauen. (Ausgabe 11/2019) (25.11.2019/ac/a/m)





Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Der Aktienmarkt zeigte sich im Oktober weitgehend sorglos, so Joe Foster, Portfolio Manager bei VanEck.Der S&P 500 habe ein neues Allzeithoch erreicht, während der Manufacturing und der Non-Manufacturing Index des Institute for Supply Management (ISM), die Löhne, die Einzelhandelsumsätze, die Bestellungen von Gebrauchsgütern, die industrielle Produktion und der Konsumklimaindex des Conference Board fielen und/oder hinter den Erwartungen zurückgeblieben seien. Die schwachen wirtschaftlichen Ergebnisse hätten dazu geführt, dass der U.S. Dollar Index (DXY) im Oktober vom obersten in den untersten Bereich seiner Spanne des Jahres 2019 gefallen sei.Gold habe im Oktober vom schwachen Dollar profitiert. In diesem Jahr sei jedoch nicht die gewohnte stark negative Korrelation zu beobachten gewesen. Der Goldpreis habe seine Kursgewinne des Jahres 2019 weiter im engen Bereich zwischen 1.480 und 1.510 USD je Unze stabilisiert. Im Oktober habe sich Gold wegen der dieses Jahr negativen Korrelation mit dem Aktienmarkt und einem Monatsanstieg der Zinssätze verhalten entwickelt. Die Anleiherenditen seien trotz der erwarteten Senkung der Federal Funds Rate durch die FED gestiegen. Gold habe im Monatsverlauf um 40,55 USD (2,75%) je Unze zugelegt und habe am 31. Oktober bei 1.512,94 USD gelegen. Gold und Goldaktien hätten den Monat im obersten Bereich ihrer jüngsten Konsolidierungsspanne beendet, da China die Aussichten auf ein langfristiges Handelsabkommen mit den USA skeptisch beurteilt habe.Trotz in jüngster Zeit fehlender starker Impulse scheine der Goldmarkt stabil. Zwar hätten sich viele Wirtschaftsdaten verschlechtert. Doch das BIP-Wachstum im 3. Quartal habe, auch wenn es schwach ausgefallen sei, die Erwartungen übertroffen, und die Arbeitslosigkeit liege weiterhin auf einem historischen Tiefstand. Nach Ansicht der Experten bleibe der Preis von Gold hoch, da es angesichts der Gefahr von systemischen Verwerfungen an den Finanzmärkten als sicherer Hafen fungiere.Was Goldanleger sähen und was der Aktienmarkt nach Erachten der Experten möglicherweise ignoriere, seien die Hinweise auf ein Platzen der Vermögensblase, die auf die Krise gefolgt sei. Anders als 2000 oder 2008 sei keine auf eine einzige Anlageklasse beschränkte Blase zu erkennen. Stattdessen würden alle Vermögenswerte zusammengenommen eine Blase von historischem Ausmaß ergeben. Vielleicht würden der Absturz der Bewertung von WeWork von 47 auf unter 8 Mrd. USD und andere Enttäuschungen bei privaten Gesellschaften darauf hindeuten, dass die Blase, die die öffentlichen Aktien ignorieren würden, zu platzen beginne?Der Goldsektor zähle wohl zu den am stärksten fragmentierten Bergbaubranchen. Nach Ansicht der Experten würden die Goldbranche und ihre Anleger bei einer Konsolidierung beachtliche Gewinne erzielen. Schätzungen von Pollitt & Co. zufolge würden auf 25% der Unternehmen nur gerade 45% der gesamten Goldproduktion entfallen. Bei Eisenerz und Kupfer würden dagegen 50% der globalen Produktion von vier bzw. zehn Unternehmen stammen. Auch Fachpersonal scheine rar zu sein. Einer internen Studie von Resource Capital Fund zufolge hätten 107 Bergbauprojekte, die es von der Machbarkeitsstudie bis zum Bau geschafft hätten, um durchschnittlich 38% über dem Budget gelegen.Das größte Synergie- und Wertschöpfungspotenzial würden nach Ansicht der Experten die vielen Single-Asset-Unternehmen bieten. Historisch gesehen seien diese Unternehmen Fusions- und/oder Übernahmekandidaten für größere Produzenten gewesen. Inzwischen würden Produzenten aber aus folgenden Gründen vor Fusionen und Übernahmen etwas zurückschrecken:- Anleger stünden Fusionen und Übernahmen mittlerweile ablehnend gegenüber, weil Unternehmen in der Vergangenheit zu viel dafür bezahlt hätten.- Bei den meisten Produzenten liege der strategische Fokus nicht mehr auf Wachstum durch Übernahmen, sondern auf organischen Wachstumsmöglichkeiten.- Viele große Unternehmen möchten nicht zum Kerngeschäft zählende Vermögenswerte verkaufen.- Transaktionen mit einer Prämie würden Arbitrageure mit sich bringen, die den Aktienkurs des Käufers erheblich drücken würden.- Am Ende bestünden die Aktienbücher größtenteils aus Arbitrageuren, was den Aktienmarkt monatelang durcheinanderbringe.- Der Sektor sei allgemein niedrig bewertet.