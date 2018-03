Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der offizielle US-Arbeitsmarktbericht für den Februar wird am Freitag veröffentlicht, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Heute biete die Beschäftigtenentwicklung im privaten Sektor, erhoben vom Dienstleister ADP, einen Vorgeschmack. Die Analysten würden nicht am grundsätzlich robusten Grundton des US-Arbeitsmarkts zweifeln. Die ADP-Beschäftigung sollte im Februar um 190.000 anziehen, nach 234.000 im Januar. Bei der Schaffung neuer Arbeitsstellen laut dem Bureau of Labor Statistics (BLS) am Freitag sollte das Februar-Plus nach Erachten der Analysten 185.000 betragen, nach zuletzt 200.000 im Januar. Schon seit 2011 liege für die einzelnen Jahre der monatsdurchschnittliche Zuwachs der Arbeitsstellen im Dunstkreis der Marke von je 200.000.



Die heutigen US-Arbeitsmarktdaten vom ADP-Dienstleister würden keine gewichtigen Informationen hinsichtlich des Lohndrucks liefern. Dies erfolge erst mit der Veröffentlichung des Bureau of Labor Statistics am Freitag. Daher sollte von den heutigen ADP-Daten auch kein signifikanter Einfluss auf das Renditeniveau 10-jähriger US-Staatsanleihen ausgehen. (07.03.2018/ac/a/m)





