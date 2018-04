Tradegate-Aktienkurs SolarWorld-Aktie:

Kurzprofil SolarWorld AG:



Die SolarWorld AG (ISIN: DE000A1YCMM2, WKN: A1YCMM, Ticker-Symbol: SWVK, Nasdaq OTC-Symbol: SRWRF) produziert und vertreibt Hightech-Solarstromlösungen und trägt damit weltweit zu einer sauberen Energieversorgung bei. Der Konzern mit Sitz in Bonn beschäftigt 3.288 Menschen und betreibt Fertigungen in Freiberg und Arnstadt (Deutschland), in Hillsboro (USA) und in einem Joint Venture mit Qatar Solar Technologies. Vom Rohstoff Silizium, über Solarwafer und -zellen bis zum Solarstrommodul vereint das Unternehmen alle Produktionsstufen unter einem Dach. Dazu gehört auch die eigene Gesellschaft für Forschung und Entwicklung SolarWorld Innovations. SolarWorld beliefert ihre Kunden in aller Welt über ein internationales Vertriebsnetz mit Standorten in Europa, den USA, Singapur, Japan, Südafrika und Qatar. Das Unternehmen legt Wert auf hohe soziale Standards und hat sich einer ressourcen- und energiesparenden Produktion verpflichtet. Mit seinem Programm Solar2World setzt sich das Unternehmen für die Verbreitung von Solarstrom in Entwicklungsländern ein. SolarWorld wurde 1998 gegründet und ist seit 1999 börsennotiert. Mehr Informationen unter www.solarworld.de. (23.04.2018/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SolarWorld-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der SolarWorld AG (ISIN: DE000A1YCMM2, WKN: A1YCMM, Ticker-Symbol: SWVK, Nasdaq OTC-Symbol: SRWRF) unter die Lupe.Seit Ende März sei Deutschlands Solar-Pionier Solarworld erneut insolvent. Nun habe immerhin der angestrebte Verkauf der US-Tochter SolarWorld Americas abgeschlossen werden. Das belebe den Pennystock am Montag zwar etwas, doch die Hoffnung auf eine nachhaltige Wiedergeburt des Solarunternehmens sei klein.Zwar habe der insolvente Solarzellen-Hersteller seine Produktion in den Werken Arnstadt und Freiberg vor kurzem wieder aufgenommen. Noch im April solle mit der Belieferung von SolarWorld-Kunden in Frankreich, Kuwait, Japan, Sri Lanka und in Deutschland begonnen werden. Der größte Einzelauftrag komme aus Kuwait, wohin Solarworld 14.000 Solarstrommodule liefern solle. Längerfristig werde das allerdings wohl kaum ausreichen, das Unternehmen auf stabile Beine zu stellen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze SolarWorld-Aktie: