Tradegate-Aktienkurs SolarEdge-Aktie:

248,55 EUR +2,16% (03.05.2022, 13:48)



Nasdaq-Aktienkurs SolarEdge-Aktie:

255,31 USD +1,96% (02.05.2022, 22:00)



ISIN SolarEdge-Aktie:

US83417M1045



WKN SolarEdge-Aktie:

A14QVM



Ticker-Symbol SolarEdge-Aktie Deutschland:

2ED



Ticker-Symbol SolarEdge-Aktie Nasdaq:

SEDG



Kurzprofil SolarEdge Technologies Inc.:



SolarEdge Technologies Inc. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, Nasdaq-Symbol: SEDG) bietet Kunden eine Stromrichterlösung für Photovoltaiksysteme an. Zu den Produkten des Unternehmens gehören u.a. SolarEdge Power Optimizer, SolarEdge Inverter, StorEdge Solutions und SolarEdge Monitoring Software. (03.05.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SolarEdge-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wechselrichter-Spezialisten SolarEdge Technologies Inc. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, Nasdaq-Symbol: SEDG) unter die Lupe.Nach Enphase Energy habe nun auch SolarEdge erfreulich starke Quartalszahlen vorgelegt. Das Unternehmen habe im ersten Quartal mit einem Umsatzsprung von 62% auf 655 Mio. USD den Analystenkonsensus i.H.v. 635 Mio. USD klar übertroffen. Der Gewinn je Aktie habe sich auf 1,20 USD (Erwartung 1,28 USD) fast verdoppelt. Etwas Marge habe SolarEdge verloren, weil aufgrund der sehr hohen Nachfrage und hoher Schiffscontainer-Kosten viele Wechselrichter sogar per Flugzeug eingeflogen worden seien.Der Inverter-Hersteller erwarte nun im zweiten Quartal einen Erlös von 740 Mio. USD, während Analysten bisher nur 690 Mio. Dollar prognostiziert hätten.Normalweise sei das erste Quartal wetterbedingt noch ruhig. Dieses Jahr sei aber alles anders, wie SolarEdge-CEO Zvi Lando im Analystencall erklärt habe. "Wir haben bereits im ersten Quartal signifikantes Wachstum gesehen. Der Anstieg der Auslieferung gegenüber dem vierten Quartal 2021 beträgt 40 Prozent im Privatkundengeschäft." Aktuelle Daten der Vertriebspartner würden All-Time-High-Verkäufe und außergewöhnlich niedrige Lagerbestände zeigen. Wegen enorm hoher Strompreise und neuen Förderungen erwarte man, dass sich das "hohe Momentum in Europa fortsetzt.", so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.05.2022)Börsenplätze SolarEdge-Aktie: