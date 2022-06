Tradegate-Aktienkurs SolarEdge-Aktie:

306,88 USD +2,86% (06.06.2022, 22:00)



US83417M1045



A14QVM



2ED



SEDG



SolarEdge Technologies Inc. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, NASDAQ-Symbol: SEDG) bietet Kunden eine Stromrichterlösung für Photovoltaiksysteme an. Zu den Produkten des Unternehmens gehören u.a. SolarEdge Power Optimizer, SolarEdge Inverter, StorEdge Solutions und SolarEdge Monitoring Software. (07.06.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SolarEdge-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die die Aktie von SolarEdge Technologies Inc. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, NASDAQ-Symbol: SEDG) unter die Lupe.In den USA habe Präsident Joe Biden nun neue Maßnahmen ergriffen, um die heimische Produktion grüner Energie anzukurbeln. Besonders solle offenbar die US-Solarproduktion gefördert werden. Gleichzeitig habe Biden eine 24-monatige Zollfreiheit für bestimmte Solarimporte verkündet. Die Regelung gelte für die Länder Kambodscha, Malaysia, Thailand und Vietnam. Damit solle der Stromerzeugungsbedarf der Vereinigten Staaten gedeckt werden, während die Produktion von Solarmodulen in den USA hochgefahren werde, heiße es.Diese Nachricht sorge in der Solarbranche für Freudensprünge. Auch die SolarEdge-Aktie mit Kursgewinnen reagiert, auch wenn sie am Ende nicht so stark ausgefallen seien wie bei manch anderen Werten. Sie sei aber schon im Vorfeld kräftig angestiegen und setze nun ihre Rally weiter fort. Mit dem Sprung über die wichtige 200-Tage-Linie habe sich das Chartbild deutlich aufgehellt und weitere Kursgewinne seien sehr wahrscheinlich, so Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 07.06.2022)Das vollständige Interview mit Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze SolarEdge-Aktie: