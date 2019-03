Tradegate-Aktienkurs Software AG

32,25 EUR -0,68% (14.03.2019, 14:09)



ISIN Software AG-Aktie:

DE000A2GS401



WKN Software AG-Aktie:

A2GS40



Ticker-Symbol Software AG-Aktie:

SOW



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Software AG-Aktie:

SWDAF



Kurzprofil Software AG:



Die Software AG (ISIN: DE000A2GS401, WKN: A2GS40, Ticker-Symbol: SOW, NASDAQ OTC-Symbol: SWDAF) ermöglicht ihren Kunden, in der digitalen Welt zu den innovativen Gewinnern zu gehören. Die Produkte helfen Unternehmen, bestehende IT-Systeme in einer einzigen Plattform zusammenzuführen, ob in der Cloud oder in der eigenen IT-Umgebung, und damit das Geschäft zu optimieren. Die Kombination aus Prozess-, Integrations- und Echtzeit-Analyse-Software in einer umfassenden Digital Business Platform ermöglicht es den Kunden, die Effizienz ihres operativen Geschäfts zu steigern, Systeme zu modernisieren und Prozesse zu optimieren, um intelligente Entscheidungen zu treffen und einen erstklassigen Service zu bieten. Seit mehr als 45 Jahren steht die Software AG für kundenzentrierte Innovation und ist führend in vielen innovativen IT-Marktkategorien. (14.03.2019/ac/a/t)





Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Software AG-Aktienanalyse des Analysten Henning Steinbrink von ODDO BHF:Henning Steinbrink, Aktienanalyst von ODDO BHF, spricht im Rahmen einer aktuellen Aktienanalyse nach wie vor eine Kaufempfehlung für die Aktien der Software AG (ISIN: DE000A2GS401, WKN: A2GS40, Ticker-Symbol: SOW, NASDAQ OTC-Symbol: SWDAF) aus.Unter Berücksichtigung der neuen Unternehmensstrategie HELIX aktualisieren die Analysten von ODDO BHF das Bewertungsmodell für die Software AG.Die Guidance für 2019 sei zwar erfüllbar. Es werde stark auf die Entwicklung am Jahresende ankommen. Die Markterwartungen für das erste Quartal seien noch immer optimistisch, so der Analyst Henning Steinbrink. Die mittelfristigen Wachstumsplanungen würden aber überzeugend aussehen.In ihrer Software AG-Aktienanalyse halten die Analysten von ODDO BHF am "buy"-Rating, reduzieren jedoch das Kursziel von 47,00 auf 45,00 EUR.Börsenplätze Software AG-Aktie:Xetra-Aktienkurs Software AG-Aktie:32,27 EUR -0,43% (14.03.2019, 14:10)