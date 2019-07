Tradegate-Aktienkurs Software AG

Kurzprofil Software AG:



Die Software AG (ISIN: DE000A2GS401, WKN: A2GS40, Ticker-Symbol: SOW, NASDAQ OTC-Symbol: SWDAF) bietet ihren Kunden "Freedom as a Service". Die Software AG denkt Integration weiter, stößt Unternehmenstransformation an und ermöglicht schnelle Innovationen für das Internet der Dinge, damit sich Unternehmen mit Geschäftsmodellen von ihren Mitbewerbern abheben können. Man gibt einem die Freiheit, jede Technologie - von der App bis zum Edge - zu verknüpfen und zu integrieren. Die Software AG öffnet Datensilos und macht Daten teilbar, nutzbar und wertvoll, sodass ihre Kunden die besten Entscheidungen treffen und neue Wachstumschancen erschließen können.



Die Software AG beschäftigt über 4.700 Mitarbeiter, ist in 70 Ländern aktiv und erzielte 2018 einen Umsatz von 866 Millionen Euro.



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Software AG: Wachstumssparte schwächelt - AktienanalyseDie Software AG (ISIN: DE000A2GS401, WKN: A2GS40, Ticker-Symbol: SOW, NASDAQ OTC-Symbol: SWDAF) hielt vergangene Woche schlechte Nachrichten parat, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Zwar habe der Konzern mit seinen Zahlen insgesamt die Erwartungen erfüllen können, das Geschäft mit der Digitalisierung laufe aber weiterhin schleppend. Im zweiten Quartal sei der Umsatz in der DBP (Digital Business Platform) getauften Digitalsparte um vier Prozent auf 97,5 Mio. Euro zurückgegangen. Analysten hätten mit einem Anstieg auf gut 104 Mio. Euro gerechnet. Der Konzern habe das Minus mit dem laufenden Umbau des Vertriebs in Nordamerika begründet. "Während nicht alle von der Transformation betroffenen Bereiche im gleichen Tempo Fortschritte machen, insbesondere in Nordamerika, haben wir klare Pläne und Verantwortlichkeiten umrissen, um diese Herausforderungen anzugehen", habe Vorstandschef Sanjay Brahmawar gesagt.Schon im ersten Quartal hätten die Geschäfte vor allem in den USA enttäuscht. Entsprechend vorsichtig gebe sich die Software AG nun für die weitere Entwicklung der einst als Wachstumsmotor auserkorenen Sparte: Statt des bisher anvisierten währungsbereinigten Umsatzanstiegs von bis zu sieben Prozent könnte am Jahresende schlimmstenfalls ein sechsprozentiger Rückgang stehen, habe der Konzern gewarnt.Die Antwort der Börse sei prompt gekommen: Der Kurs der Aktie sei prozentual zweistellig in die Tiefe gerauscht, auf das niedrigste Niveau seit Anfang 2016. Damit habe das Papier auf Jahressicht inzwischen mehr als 37 Prozent an Wert verloren. Auch Analysten hätten sich wenig begeistert gezeigt, würden die Aktie auf dem aktuellen Niveau dennoch für attraktiv bewertet halten. Das durchschnittliche Kursziel liege derzeit bei 34,51 Euro - weit über dem aktuellen Kurs von rund 26 Euro.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Software AG-Aktie:Xetra-Aktienkurs Software AG-Aktie:25,78 EUR +0,90% (25.07.2019, 11:10)