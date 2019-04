Xetra-Aktienkurs Software AG-Aktie:

Kurzprofil Software AG:



Die Software AG (ISIN: DE000A2GS401, WKN: A2GS40, Ticker-Symbol: SOW, NASDAQ OTC-Symbol: SWDAF) ermöglicht ihren Kunden, in der digitalen Welt zu den innovativen Gewinnern zu gehören. Die Produkte helfen Unternehmen, bestehende IT-Systeme in einer einzigen Plattform zusammenzuführen, ob in der Cloud oder in der eigenen IT-Umgebung, und damit das Geschäft zu optimieren. Die Kombination aus Prozess-, Integrations- und Echtzeit-Analyse-Software in einer umfassenden Digital Business Platform ermöglicht es den Kunden, die Effizienz ihres operativen Geschäfts zu steigern, Systeme zu modernisieren und Prozesse zu optimieren, um intelligente Entscheidungen zu treffen und einen erstklassigen Service zu bieten. Seit mehr als 45 Jahren steht die Software AG für kundenzentrierte Innovation und ist führend in vielen innovativen IT-Marktkategorien. (18.04.2019/ac/a/t)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Software AG: Licht und Schatten - AktienanalyseDie Software AG (ISIN: DE000A2GS401, WKN: A2GS40, Ticker-Symbol: SOW, NASDAQ OTC-Symbol: SWDAF) hat gemischte Zahlen zum ersten Quartal präsentiert, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Zwar sei der Umsatz dank überraschend starker Geschäfte mit Datenbanksystemen und Großrechnern (plus 22 Prozent) um acht Prozent auf 201,4 Mio. Euro gestiegen, weswegen das Unternehmen für den Bereich Adabas & Natural (A&N) im Gegensatz zum ursprünglichen Ausblick nun sogar ein Wachstum für möglich halte. EBIT und Nettoergebnis hätten wegen des kostspieligen Konzernumbaus mit 42,2 Mio. bzw. 29,7 Mio. Euro jedoch nahezu auf Vorjahresniveau gelegen.Für Enttäuschung habe überdies das schlechte Abschneiden der Software AG in ihrem Stammgeschäft gesorgt. So hätten die Einnahmen mit Software für die Integration für digitale Prozesse (DPB) lediglich um ein Prozent auf 90,5 Mio. Euro zugelegt. Die Erlöse mit Software für das sogenannte Internet der Dinge (IoT) oder über die Vermietung im Internet (Cloud) seien zwar um 49 Prozent auf 9,5 Mio. Euro gestiegen, hätten im Ergebnis aber dennoch "unter den Erwartungen" gelegen, so das Unternehmen. Zur Begründung habe die Software AG auf den schleppenden Start in Nordamerika wegen verschobener Vertragsabschlüsse sowie die Reorganisation des Vertriebs in der Region verwiesen.Die Anleger seien hin- und hergerissen gewesen - zwischen der Prognoseerhöhung bei A&N und der Schwäche im Segment DBP. Letztendlich seien die Aktien aber ins Minus gedreht. Die Bodenbildung im Bereich um 30 Euro, an der das Papier derzeit arbeite, sei also noch keine ausgemachte Sache. (Ausgabe 15/2019)Börsenplätze Software AG-Aktie: