Tradegate-Aktienkurs Software AG

42,36 EUR -0,09% (16.08.2021, 09:00)



ISIN Software AG-Aktie:

DE000A2GS401



WKN Software AG-Aktie:

A2GS40



Ticker-Symbol Software AG-Aktie:

SOW



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Software AG-Aktie:

SWDAF



Kurzprofil Software AG:



Die Software AG (ISIN: DE000A2GS401, WKN: A2GS40, Ticker-Symbol: SOW, NASDAQ OTC-Symbol: SWDAF) ist der Softwarepionier der vernetzten Welt. Seit dem Jahr 1969 hat die Gesellschaft mehr als 10.000 Firmen und Organisationen dabei unterstützt, Menschen, Unternehmen, Systeme und Geräte durch Software zu verbinden. Mithilfe von Integration & APIs, IoT & Analytics sowie Business & IT Transformation ebnet die Software AG den Weg zum vernetzten Unternehmen; ihre Produkte sind der Schlüssel für einen ungehinderten Datenfluss und eine reibungslose Zusammenarbeit.



Im Geschäftsjahr 2020 hatte das Unternehmen rund 4.700 Beschäftigte in mehr als 70 Ländern und erwirtschaftete einen Jahresumsatz von mehr als 800 Millionen Euro. Bis 2023 strebt es eine Umsatzsteigerung auf mehr als 1 Milliarde Euro an.



Weitere Informationen finden Sie unter www.softwareag.de. (16.08.2021/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Software AG-Chartanalyse der BNP Paribas:Rückblick: Die Aktie der Software AG (ISIN: DE000A2GS401, WKN: A2GS40, Ticker-Symbol: SOW, NASDAQ OTC-Symbol: SWDAF) lief nach dem Tief vom 30. Oktober 2020 bei 30,20 EUR mehrere Monate seitwärts, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Sie sei dabei mehrfach am Widerstand bei 38,58 EUR gescheitert. Erst am 7. Juli 2021 sei der Ausbruch über diese Marke gelungen. Anschließend sei der Aktienkurs auf 42,50 EUR geklettert. Nach diesem Hoch sei es zu einem kleinen Rücksetzer gekommen, der aber in den letzten beiden Handelstagen wieder gekauft worden sei. Die Aktie habe am Freitag das bisherige Rallyhoch erreicht, habe es aber nicht überwunden.AusblickGelinge der Aktie der Software AG ein Ausbruch über 42,50 EUR, dann könne die Rally der letzten Wochen direkt fortgesetzt werden. Ein Anstieg bis 44,50 EUR und später sogar 49,80 EUR wäre dann möglich. Mit einem Anstieg dorthin würde die Aktie das Hoch aus dem Januar 2018 erreichen. Sollte der Wert aber unter das Tief vom Donnerstag bei 41,10 EUR abfallen, dann könnte es zu einer etwas größeren Konsolidierung kommen. Ein Rücksetzer in Richtung 38,58 EUR müsste dann eingeplant werden. (Analyse vom 16.08.2021)Börsenplätze Software AG-Aktie:Xetra-Aktienkurs Software AG-Aktie:42,42 EUR +1,00% (13.08.2021, 17:35)