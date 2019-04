Xetra-Aktienkurs Software AG-Aktie:

Kurzprofil Software AG:



Die Software AG (ISIN: DE000A2GS401, WKN: A2GS40, Ticker-Symbol: SOW, NASDAQ OTC-Symbol: SWDAF) (TecDAX) unterstützt die digitale Transformation von Unternehmen. Mit der Digital Business Platform der Software AG können Unternehmen besser mit Kunden interagieren, ihre Geschäftsmodelle weiterentwickeln und neue Marktpotenziale erschließen. Im Bereich Internet der Dinge (IoT) bietet die Software AG ihren Kunden führende Lösungen zur Integration, Vernetzung und zum Management von IoT-Komponenten sowie zur Analyse von Daten und zur Vorhersage von zukünftigen Ereignissen auf Basis künstlicher Intelligenz. Die Digital Business Platform basiert auf Technologieführerschaft und jahrzehntelanger Expertise bei Softwareentwicklung und IT. Die Software AG beschäftigt über 4.500 Mitarbeiter, ist in 70 Ländern aktiv und erzielte 2017 einen Umsatz von 879 Millionen Euro. (24.04.2019/ac/a/t)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Software AG-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Friebel von Independent Research:Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Analagevotum für die Aktie der Software AG (ISIN: DE000A2GS401, WKN: A2GS40, Ticker-Symbol: SOW, NASDAQ OTC-Symbol: SWDAF).Die Umsatz- und Ergebniskennzahlen auf Konzernebene seien in Q1/2019 zwar wie erwartet bzw. besser als erwartet ausgefallen, jedoch hätten die Erlösentwicklung in den Wachstumsfeldern Digitalgeschäft sowie nun auch Cloud & IoT enttäuscht. Hier sei das Wachstum nicht nur hinter den Analysten bzw. den Markterwartungen zurückgeblieben, sondern auch deutlich hinter den Unternehmenszielsetzungen für das Gesamtjahr. Hingegen habe erneut das Datenbankgeschäft ein überraschend starkes Umsatzwachstum aufweisen können. Aufgrund dessen habe die Software AG hier auch die Zielsetzungen für 2019 erhöht, während die anderen Ziele bestätigt worden seien.Nach wie vor komme das Unternehmen im wichtigen Digitalgeschäft nicht voran. Mit den Q1-Zahlen zeige sich nun sogar noch eine unerwartete Wachstumsschwäche im noch jungen Cloud & IoT-Geschäft. Für 2019 und 2020 sei daher aus Sicht des Analysten mit einem überschaubaren Umsatz- und Ergebniswachstum zu rechnen.Bei unveränderten EPS-Prognosen bestätigt Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, sein "halten"-Rating für die Software AG-Aktie. Das Kursziel werde leicht von 37 Euro auf 36 Euro gesenkt. (Analyse vom 24.04.2019)Börsenplätze Software AG-Aktie: