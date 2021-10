Börsenplätze Software AG-Aktie:



Kurzprofil Software AG:



Die Software AG (ISIN: DE000A2GS401, WKN: A2GS40, Ticker-Symbol: SOW, NASDAQ OTC-Symbol: SWDAF) ist der Softwarepionier der vernetzten Welt. Seit dem Jahr 1969 hat die Gesellschaft mehr als 10.000 Firmen und Organisationen dabei unterstützt, Menschen, Unternehmen, Systeme und Geräte durch Software zu verbinden. Mithilfe von Integration & APIs, IoT & Analytics sowie Business & IT Transformation ebnet die Software AG den Weg zum vernetzten Unternehmen; ihre Produkte sind der Schlüssel für einen ungehinderten Datenfluss und eine reibungslose Zusammenarbeit.



Im Geschäftsjahr 2020 hatte das Unternehmen rund 4.700 Beschäftigte in mehr als 70 Ländern und erwirtschaftete einen Jahresumsatz von mehr als 800 Millionen Euro. Bis 2023 strebt es eine Umsatzsteigerung auf mehr als 1 Milliarde Euro an.



Weitere Informationen finden Sie unter www.softwareag.de. (19.10.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Software AG-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Software AG (ISIN: DE000A2GS401, WKN: A2GS40, Ticker-Symbol: SOW, NASDAQ OTC-Symbol: SWDAF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Software AG könne weiter auf ihre angestammte Datenbanksparte zählen - enttäuscht dagegen nach wie vor beim wichtigen Digitalgeschäft mit Integrationssoftware. Die Prognosen seien angepasst worden. Anleger hätten enttäuscht reagiert. Die Aktie rausche in den Keller.Das Management um Konzernchef Sanjay Brahmawar gehe nun im Gesamtjahr von einem währungsbereinigten Anstieg der Auftragseingänge von 13 bis 17 Prozent im Digitalgeschäft aus. Bisher seien 15 bis 25 Prozent Plus angepeilt gewesen. Klinge auf den ersten Blick gar nicht so übel. Da aber gerade dieses Geschäft der Hoffnungsträger für das Wachstum sei, hätten die Anleger negativ reagiert, so Analyst Knut Woller von der Baader Bank.Dafür hätten sich die Pläne für das Datenbankgeschäft weiter aufgehellt - was dank der Margenstärke des Geschäfts auch die Profitabilität insgesamt im laufenden Jahr etwas besser ausfallen lasse. So rechne der Vorstand bei der Datenbanksparte Adabas & Natural (A&N) nun nur noch mit einem währungsbereinigten Rückgang der Aufträge von acht bis zwölf Prozent gegenüber dem Vorjahr statt mit einem Minus von 20 bis 30 Prozent. Baader-Analyst Woller habe die Datenbanksparte als robuster als allgemein gedacht bewertet. Das um Sondereffekte bereinigte EBITDA dürfte 17 bis 19 Prozent vom Umsatz erreichen. Das sei etwas mehr als bisher mit 16 bis 18 Prozent veranschlagt. Der gesamte Produktumsatz dürfte nach wie vor um bis zu fünf Prozent zulegen, wenn Wechselkurseinflüsse herausgerechnet würden.Im dritten Quartal seien im Digitalgeschäft laut vorläufigen Zahlen währungsbereinigt sechs Prozent mehr sogenannte Bookings eingegangen als im Vorjahreszeitraum. Die Nachfrage sei weiter stark, doch bräuchten einige eingeplante Abschlüsse länger als gedacht, habe es vom Unternehmen geheißen. Die Bookings seien eine normierte Angabe für die Höhe des Auftragseingangs - sie würden angeben, wie viel Erlös das Unternehmen bei einem standardmäßig drei Jahre laufenden Vertrag mit den eingehenden Bestellungen erzielen würde.Immerhin: Die Mittelfristprognosen bis 2023 habe das Unternehmen bestätigt. Konzernchef Brahmawar wolle den Konzern nach vielen Jahren der Stagnation wieder in die Wachstumsspur bringen und investiere dafür viel Geld. Unter anderem würden Kunden konsequent auf das Abonnementmodell umgestellt. Analysten würden allerdings die Transformation als zu schleppend kritisieren. Denn die Umstellung belaste die reinen Umsatzzahlen, weswegen das Management die Aufträge derzeit als zentrale Größe zur Beurteilung des Geschäftsverlaufes ansehe.Die Investoren würden verschnupft auf die Nachrichten reagieren: Die Aktie notiere wieder auf dem Niveau von Mitte Juni. Mit dem Kursrutsch seien über 400 Millionen Euro Börsenwert verbrannt worden. Das Jahresplus sei auf gut zwölf Prozent zusammengeschmolzen. Um verloren gegangenes Vertrauen zurückzugewinnen, müsse der Vorstand den laufenden Wandel weiter konsequent vorantreiben und vor allem das Digitalgeschäft auf den gewünschten Wachstumskurs bringen. Die Chance sei durchaus gegeben. Kann sich die Software AG-Aktie über der Aufwärtstrendlinie stabilisieren, ist in den kommenden Wochen eine Gegenbewegung möglich, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.10.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link