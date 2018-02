Xetra-Aktienkurs Software AG-Aktie:

45,01 EUR +3,16% (01.02.2018, 16:32)



Tradegate-Aktienkurs Software AG

45,01 EUR +3,36% (01.02.2018, 16:45)



ISIN Software AG-Aktie:

DE000A2GS401



WKN Software AG-Aktie:

A2GS40



Ticker-Symbol Software AG-Aktie:

SOW



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Software AG-Aktie:

SWDAF



Kurzprofil Software AG:



Die Software AG (ISIN: DE000A2GS401, WKN: A2GS40, Ticker-Symbol: SOW, NASDAQ OTC-Symbol: SWDAF) bietet die erste Digitale Business Plattform für durchgängige Prozesse auf Basis offener Standards mit den Kernkomponenten Integration, Prozessmanagement, In-Memory-Datentechnologie, flexible Anwendungsentwicklung, Echtzeit-Analyse und IT-Architektur-Management. Dank dieser modularen Plattform können Anwender ihre Applikationssysteme von morgen entwickeln, um heute ihre digitale Zukunft zu gestalten.



Seit über 45 Jahren steht die Software AG für Innovationen, die sich an den Bedürfnissen ihrer Kunden ausrichten. Das Unternehmen wird in zahlreichen Kategorien für Innovation und Digitalisierung als Marktführer eingestuft. Die Software AG beschäftigt über 4.300 Mitarbeiter, ist in 70 Ländern aktiv und erzielte im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz von 872 Millionen Euro. (01.02.2018/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Software AG-Aktie: Der langfristige Aufwärtstrend ist noch intakt - AktienanalyseDie Software AG (ISIN: DE000A2GS401, WKN: A2GS40, Ticker-Symbol: SOW, NASDAQ OTC-Symbol: SWDAF) hat ihre Geschäftszahlen für das vergangene Geschäftsjahr und den Dreimonatszeitraum Oktober bis Dezember vorgelegt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Im traditionell starken Schlussquartal hätten die Darmstädter in beiden großen Geschäftsbereichen trotz des Gegenwinds durch den stärkeren Euro zulegen können. Der Umsatz sei um zwei Prozent auf 268,4 Mio. Euro geklettert, das bereinigte operative Ergebnis um neun Prozent auf 98,4 Mio. Euro. Auf Jahressicht habe der Konzern damit die Finanzziele erreicht.Dennoch habe an der Börse keine Feierlaune aufkommen wollen. Denn der Ausblick habe enttäuscht. Die Software AG gehe für 2018 in der Digitalsparte mit Integrationssoftware (DBP) von einem wechselkursbereinigten Wachstum von drei bis sieben Prozent aus - dabei sei das schneller wachsende Geschäft mit der Vernetzung von Maschinen und mit Software zur Miete aus dem Internet (Cloud) nicht enthalten. Dieses solle um satte 70 bis 100 Prozent wachsen. In der Datenbanksparte (A&N) dürften die Umsätze hingegen um zwei bis sechs Prozent zurückgehen.Für Verstimmung habe vor allem der Ergebnisausblick gesorgt: Die bereinigte operative Marge könne auf bis zu 30 Prozent zurückgehen. Im Vorjahr habe der TecDAX-Konzern vor Zinsen, Steuern und Firmenwertabschreibungen (EBITA) sowie bereinigt um Sonderposten noch 31,8 Prozent vom Umsatz verdient. Das Unternehmen halte aber am oberen Ende der Spanne auch einen Wert von 32 Prozent für möglich.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Software AG-Aktie: