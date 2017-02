ISIN Software AG-Aktie:

DE0003304002



WKN Software AG-Aktie:

330400



Ticker-Symbol Software AG-Aktie:

SOW



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Software AG-Aktie:

SWDAF



Kurzprofil Software AG:



Die Software AG (ISIN: DE0003304002, WKN: 330400, Ticker-Symbol: SOW, NASDAQ OTC-Symbol: SWDAF) ermöglicht ihren Kunden, in der digitalen Welt zu den innovativen Gewinnern zu gehören. Die Produkte helfen Unternehmen, bestehende IT-Systeme in einer einzigen Plattform zusammenzuführen, ob in der Cloud oder in der eigenen IT-Umgebung, und damit das Geschäft zu optimieren. Die Kombination aus Prozess-, Integrations- und Echtzeit-Analyse-Software in einer umfassenden Digital Business Platform ermöglicht es den Kunden, die Effizienz ihres operativen Geschäfts zu steigern, Systeme zu modernisieren und Prozesse zu optimieren, um intelligente Entscheidungen zu treffen und einen erstklassigen Service zu bieten. Seit mehr als 45 Jahren steht die Software AG für kundenzentrierte Innovation und ist führend in vielen innovativen IT-Marktkategorien.



Die Software AG beschäftigt über 4.300 Mitarbeiter in 70 Ländern und erzielte im Jahr 2015 einen Umsatz von 873 Millionen Euro. (01.02.2017/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Software AG-Aktienanalyse von Aktienanalyst Gautam Pillai von Goldman Sachs:Gautam Pillai, Aktienanalyst von Goldman Sachs, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach Quartalszahlen zum Verkauf der Aktie der Software AG (ISIN: DE0003304002, WKN: 330400, Ticker-Symbol: SOW, NASDAQ OTC-Symbol: SWDAF) und senkt sein Kursziel.Das Unternehmen habe die Konsensschätzung für das operative Ergebnis verfehlt, so der Analyst. Die Margensteigerungen seien abgeflaut und das Umsatzwachstum sei immer noch glanzlos.Gautam Pillai, Aktienanalyst von Goldman Sachs, hat das Kursziel für die Software AG-Aktie von 33,00 auf 32,00 Euro reduziert und sein Votum bei "sell" belassen. (Analyse vom 01.02.2017)Xetra-Aktienkurs Software AG-Aktie:33,10 EUR -0,70% (01.02.2017, 09:07)Tradegate-Aktienkurs Software AG33,019 EUR -0,83% (01.02.2017, 09:02)