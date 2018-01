Xetra-Aktienkurs Software AG-Aktie:

Kurzprofil Software AG:



Die Software AG (ISIN: DE000A2GS401, WKN: A2GS40, Ticker-Symbol: SOW, NASDAQ OTC-Symbol: SWDAF) bietet die erste Digitale Business Plattform für durchgängige Prozesse auf Basis offener Standards mit den Kernkomponenten Integration, Prozessmanagement, In-Memory-Datentechnologie, flexible Anwendungsentwicklung, Echtzeit-Analyse und IT-Architektur-Management. Dank dieser modularen Plattform können Anwender ihre Applikationssysteme von morgen entwickeln, um heute ihre digitale Zukunft zu gestalten.



Seit über 45 Jahren steht die Software AG für Innovationen, die sich an den Bedürfnissen ihrer Kunden ausrichten. Das Unternehmen wird in zahlreichen Kategorien für Innovation und Digitalisierung als Marktführer eingestuft. Die Software AG beschäftigt über 4.300 Mitarbeiter, ist in 70 Ländern aktiv und erzielte im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz von 872 Millionen Euro. (25.01.2018/ac/a/t)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Software AG-Aktienanalyse von der LBBW:Thomas Hofmann und Mirko Maier, Investmentanalysten der LBBW, bestätigen in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Anlagevotum für die Aktie der Software AG (ISIN: DE000A2GS401, WKN: A2GS40, Ticker-Symbol: SOW, NASDAQ OTC-Symbol: SWDAF).Die Software AG habe gemäß den heute Morgen vorgelegten vorläufigen Zahlen 2017 einen Umsatz von 879 Mio. EUR (+1% yoy) und ein operatives Ergebnis von 279,5 Mio. EUR erzielt, was einer Marge von 31,8% (Vj.: 31,2%) entspreche. Die Analysten hätten mit Erlösen von 896 Mio. EUR und einer operativen Marge von 32,6% gerechnet. Auch die Konsensprognosen seien leicht verfehlt worden. Auch wenn die Erwartungen nicht ganz hätten erreicht werden können, habe die Software AG ein solides Schlussquartal mit einem Umsatzplus von 2% und einem Anstieg des operativen Ergebnisses um 9% verzeichnet.Für das laufende Geschäftsjahr rechne das Management mit einem währungsbereinigten Anstieg des Umsatzes im Segment Digital Business Platform (ohne IoT/Cloud) zwischen 3 und 7% und das neue Segment IoT/Cloud solle um 70 bis 100% zulegen. Ims Segment Adabas & Natural werde ein leichter Rückgang um 2 bis 6% erwartet. Die operative Ergebnismarge solle zwischen 30 und 32% liegen (2017: 31,8%, LBBWe: 32,6%). Auf Basis dieser Guidance hätten die Analysten ihre Prognosen leicht reduziert und würden nun einen Umsatz von 910 Mio. EUR (bisher 929 Mio. EUR), und ein EPS von 2,17 EUR (bisher 2,28 EUR) erwarten.Die Bewertung der Aktie der Software AG basiere vorrangig auf einem DCF-Modell. Auf dessen Basis ergebe sich ein Fair Value für die Aktie in Höhe von 43,60 EUR, aus dem die Analysten ihr (unverändertes) Kursziel von 43,50 EUR ableiten würden. Die niedrigeren Prognosen würden hierbei durch ein Fortschreiben des Prognosehorizonts um ein Jahr ausgeglichen. Eine schwächer als gedacht verlaufende Entwicklung der Lizenzerlöse stelle das größte Risiko für den Investmentcase dar.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Software AG-Aktie: