Kurzprofil Software AG:



Die Software AG (ISIN: DE000A2GS401, WKN: A2GS40, Ticker-Symbol: SOW, NASDAQ OTC-Symbol: SWDAF) bietet die erste Digitale Business Plattform für durchgängige Prozesse auf Basis offener Standards mit den Kernkomponenten Integration, Prozessmanagement, In-Memory-Datentechnologie, flexible Anwendungsentwicklung, Echtzeit-Analyse und IT-Architektur-Management. Dank dieser modularen Plattform können Anwender ihre Applikationssysteme von morgen entwickeln, um heute ihre digitale Zukunft zu gestalten.



Seit über 45 Jahren steht die Software AG für Innovationen, die sich an den Bedürfnissen ihrer Kunden ausrichten. Das Unternehmen wird in zahlreichen Kategorien für Innovation und Digitalisierung als Marktführer eingestuft. Die Software AG beschäftigt über 4.300 Mitarbeiter, ist in 70 Ländern aktiv und erzielte im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz von 872 Millionen Euro. (30.11.2017/ac/a/t)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Software AG-Aktie: Allzeithoch rückt näher - AktienanalyseDie Aktie der Software AG (ISIN: DE000A2GS401, WKN: A2GS40, Ticker-Symbol: SOW, NASDAQ OTC-Symbol: SWDAF) hat einen Lauf, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Binnen drei Monaten habe sich das Papier um mehr als 25 Prozent verteuert. Damit habe die Aktie den TecDAX um 14 Prozentpunkte outperformt. Und die charttechnischen Vorzeichen seien weiter konstruktiv. Das Papier habe das Mehrjahreshoch bei 44 Euro übersprungen. Damit locke sogar das Allzeithoch bei gut 50 Euro.Selbst die eher mäßigen Zahlen zum dritten Quartal hätten der Stimmung keinen Abbruch getan. Dabei habe der zweitgrößte deutsche Softwarehersteller die Erwartungen verfehlt. Der Umsatz sei um lediglich zwei Prozent auf 197,23 Mio. Euro gestiegen. Das Betriebsergebnis (EBITA) habe mit 63,6 Mio. Euro sogar fünf Prozent unter dem Vorjahreswert gelegen. Vor allem im Lizenzgeschäft sei es eher schleppend gelaufen. Hier seien die Einnahmen von 46,9 auf 46,2 Mio. Euro zurückgegangen. Aber auch die Wartungserlöse seien gesunken.Dass sich Anleger dennoch ein Herz gefasst hätten und die Software AG-Aktie nach anfänglichen Verlusten wieder ins Plus gehievt hätten, habe an der Aussage des Finanzchefs gelegen, wonach sowohl das Cloudgeschäft als auch das Wartungsgeschäft extrem margenstark seien. Zudem haben die Darmstädter zuletzt einige vielversprechende strategische Partnerschaften in den Bereichen IoT und Industrie 4.0 erfolgreich abgeschlossen, unter anderem mit DMG Mori, Dürr und Zeiss, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 47/2017)